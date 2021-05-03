[限時免費] Balance Stuff 平衡疊疊樂！試著把所有的東西都疊到平台上（iPhone, iPad）

       

你是玩疊疊樂的高手嗎？平衡對你來說根本就是一塊小蛋糕？那麼就來「Balance Stuff」挑戰看看吧！在這款遊戲中，玩家必須將所有的東西都疊到平台上，並且維持不倒達一定秒數才能過關。

遊戲分為 32 個不同的主題，，

每個主題有十個關卡，從 4 個物品開始堆疊，每過一關就會再加入一個新的物品，東西將會越疊越多，物品的形狀也會開始越來越崎嶇，堆疊的難度將會逐步的提升！

隨著主題的不同，要堆疊的東西也會有所變化，例如第一個主題是以雞尾酒為主的，所以就會需要疊一堆的酒杯、酒瓶；第二個主題則是工作裝飾，就要疊像是辦公椅、檯燈、文件夾等等的辦公室物品。

老實說前兩面個主題的難度都不算高，雖然偶爾還是可能會倒塌失敗，不過只要重新再疊起來就可以了，失敗並不會直接結束遊戲，可以一直挑戰到過關為止。中途若有覺得疊得不好的地方，也可以隨時拿起來重疊唷！完全沒有任何的壓力，可以在輕鬆的配樂中盡情的玩樂！對於平衡有莫名追求的朋友，可以一起來試試看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Balance Stuff
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Rakshak Kalwani
  • 官方網站：https://www.vrplayinggames.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Balance Stuff」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後可以看到主題包，每 10 關會更換一個主題，不過得先完成第一個主題包，才可陸續解鎖哦！點擊右下角的「START」開始遊戲吧！進入關卡後，可在下方看到要堆疊的物品，將它們一一拖曳到上方的平台疊放。



    想要怎麼疊都可以，只要不會倒就 OK 了。



    全部的物品都疊上平台後，上方的捲筒衛生紙小人就會數秒，在秒數內沒有倒的話就過關囉！過關時可從兩個新品項中選擇一個加入到下一場遊戲中。



    如果堆疊時不小心掉落了，也沒關係，物品會回到下方，再次擺放即可。



    當完成第一個主題的所有關卡後，就可以解鎖下一個主題，繼續堆疊更多不同的東西。雖然也都會從 4 個物品開始，不過形狀將會越來越特別，挑戰度也會逐漸提升。

    最後更新：05-03, 2021 上午 11:08

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