GRAPHIITE 隨機間歇運動計時器，有 50 多種運動可選擇！（iPhone）

好流行的間歇運動你跟上了嗎？如果還沒，試著讓「GRAPHIITE」陪你開始吧！它是一款間歇運動計時器，可以自訂運動、休息的秒數以及運動的組數，，

並會自動計算出這次運動的總時間，讓你可以依需求自由的調整運動時間。

除了包含計時功能外，程式中還有超過 50 種的動作清單，對於不知道該做哪些動作的朋友來說，一切只要交給「GRAPHIITE」就可以了，每回都會自動提供隨機的動作組合，讓你每次的運動都有滿滿的新鮮感！

雖然免費版本無法讓使用者自訂喜歡的動作清單，不過還是可以在運動前先瀏覽一下清單，若真的不喜歡，還是可以手動再換一批動作，或者自行用其它的動作來取代也是可以的哦！

在開始運動與休息時間結束時，都會有響鈴通知，每一個動作都有真人示範，如果遇到不了解的動作，還可以立即查看相關的文字說明，無論是新手或老手都很適合使用！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：GRAPHIITE
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Bracket Ltd.
  • 官方網站：https://bracket.ltd/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「GRAPHIITE」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就可以直接設定需要的運動、休息時間以及動作組數，點入右下角的按鈕可進入動作清單，程式會依設定的動作組數，從 50 多種動作中隨機挑選。點擊左上角的按鈕可再隨機更換一批。點擊右側的「﹀」可返回首頁。



    點擊下方的「▶」就可以開始運動，在畫面上都會有真人示範動作，如果遇到陌生的動作，可點擊右下角的「？」查看文字說明，計時就會暫停。



    運動時間最長可設定 1 分鐘、休息時間最長 30 秒，運動組數最多為 15 組。點擊左下角的「齒輪」可進入設定畫面，「Exercise Library」可查看到所有的動作清單。付費的 Pro 版本可解鎖完整的動作、自訂運動清單、更換 App Icon 以及主題色系。

    最後更新：03-15, 2021 上午 11:34

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