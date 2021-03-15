來 Colormind 尋找配色靈感！不止提供配色組合，還實際配給你看！

在做設計時，如果對配色感到迷惘，網路上有許多可以獲取配色靈感的地方，，

不過以往介紹的這些配色工具大多都只有提供配色組合，實際上這些顏色運用到設計裡會是什麼模樣，這就又因人而異了，如果使用的不恰當，就算是和諧的配色組合最後也可能會搭出不協調的結果。

而「Colormind」這個配色建議網站，除了提供多種來自照片、電影、流行藝術中的配色組合外，還會實際將這些顏色使用在網頁上，讓你看看運用後的成果，並會給予顏色的使用建議，例如哪個顏色適合用在背景、哪個又適合用來強調重點等。若目前的配色組合不適用的話，只要一鍵就可以再換一組配色建議囉！

網站還有提供從照片取色的功能，只要將照片上傳，就可以立即從其中選出五個適合的顏色組合，如果覺得目前取出的組合不滿意的話，還可以再重覆取色。對於經常需要在顏色世界裡打滾的朋友來說，應該會是蠻不錯的靈感來源唷！

 
  • 網站名稱：Colormind
  • 網站網址：http://colormind.io/
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    網頁畫面：

    打開網頁就可以看到隨機產生的顏色組合，點擊左側的「Generate」可再獲得另一組。如果想要看看顏色組合實際搭配出來的效果，可在上方切換到「Website Colors」。



    在「Website Colors」上方一樣可看到一組顏色組合，點擊「Generate」同樣可更換另一組顏色建議，但將網頁往下移動，就可以看到這組顏色實際運用在各種地方搭配起來的效果。



    在其中也會有每個顏色適合拿來如何使用的建議，可以參考看看。



    當更換顏色組合時，下方的範例也會立即跟著變換，可以很實際看到使用的效果哦！



    在顏色組合下方還有幾個小功能可以使用，包含鎖定某幾種顏色、可手動調整顏色的順序或是使用調色盤來手動更換顏色。



    如果想從照片中取色，可切換到「Image Upload」，再點擊左側的「Image Upload」從電腦中選取照片。



    如果覺得取出的顏色不是很滿意的話，一樣可以點擊「Generate」重新取色哦！

    最後更新：03-15, 2021 下午 1:09

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