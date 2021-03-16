Unicorn Wallpaper 🦄 超夢幻的獨角獸手機桌布（Android）

獨角獸是一種只存在傳說中的夢幻生物，在神話故事裡、童話故事中都可以看到他們的身影，如果你也喜歡獨角獸，，

那麼這款「Unicorn Wallpaper」可不能錯過了！

它是專為喜愛獨角獸的朋友所準備的超夢幻桌布集，不需網路連線就可使用，收錄多達近 250 張的桌布圖片，無論是可愛的、少女的、神祕的、Bling Bling 的、黑暗的、有個性的，還是有文藝氣息的各種風格都可以在裡頭找到。

喜歡的圖片可直接設置為鎖定畫面、手機桌布，甚至可以當做聯絡人的頭像使用，當然也可以透過其它的 App 將喜歡的圖片分享出去唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Unicorn Wallpaper 🦄 軟體語言：繁體中文 開發人員：High D Wallpaper 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Unicorn Wallpaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 打開程式就可以看到所有的桌布圖片列表。





第2步 點入圖片即可查看大圖，左右滑動可切換上下一張。如果喜歡的話，就可以點擊右上角展開選單，選擇「設置圖片作為」。





第3步 接著就可以選擇要設定為主螢幕桌布或套用到鎖定螢幕中，也可以設置為聯絡人相片哦！





第4步 各種風格都有，而且都很夢幻唷唷唷唷！