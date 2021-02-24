OmniboxWriting 在網址列快速筆記，抓住所有閃現的靈感！（Google Chrome 擴充套件）

「OmniboxWriting」是一款蠻特別的瀏覽器筆記工具，無論當下在瀏覽任何網站都可以在網址列中記下文字，按下 Enter 鍵就能保存，，

幫你抓住所有閃現的靈感或是任何想要記錄的事項，不需切換記事本或其它筆記程式就能快速的記錄。

安裝完成後，只要在網址列輸入「ow + 空格」或是「ow + tab 鍵」就能將網址列轉換為臨時筆記，所有透過網址列記錄的文字都會被完整的保存下來，之後打開「OmniboxWriting」就可以查看到。

不過畢竟它的定位還是以臨時、快速、方便為主，建議大家若有記錄重要的事項之後還是要記得將文字保存到其它更安全的地方。若移除此擴充功能或是點擊了「Clear」按鈕、不小心清空了瀏覽器的歷史記錄，那麼所記錄的文字也會被一併清除，請特別注意哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： OmniboxWriting

OmniboxWriting 軟體版本： 1.4

1.4 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 257KiB

257KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 之後需要時，只要在「網址列」上輸入「ow + 空格」或「ow + tab 鍵」就可以轉換為筆記功能。

第3步 輸入完畢後，按下「Enter 鍵」即可保存文字。

第4步 之後在工具列上的「OmniboxWriting」圖標按下滑鼠右鍵，點入「選項」就可以開啟筆記內容，所有記錄的文字就會被保留在這裡，可直接複製或剪下使用，下方也有一些說明，大家要了解一下哦！