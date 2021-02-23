passwrd.in 可自訂強度的隨機密碼產生器

你按過了!

幾乎使用任何個人化的服務都需要註冊帳號，而註冊時總是會需要設定一組密碼，為了確保安全，，

除了不能設定的太過簡單外，不同的網站最好也使用不同的密碼，避免密碼不小心外洩時，讓所有的帳號都被攻破。

不過要想出那麼多組不同的密碼真的很不容易，尤其像銀行類的網站，每隔半年、一年的還會要求使用者更換密碼，每次遇到要設定密碼的時候，真的都很頭痛啊！但為了安全，還是得想想辦法才行。

如果你對於設定密碼這件事也很苦惱的話，可以到「passwrd.in」這個網站來試試，它是一個很簡單又安全的隨機密碼產生器，可以自訂密碼的長度，從最短 4 位數到最長 40 位數，密碼越長，強度越高。如果怕這類隨機組合的密碼不容易輸入，網站還有提供由單字組成的組合密碼，最短可由 2 個單字組成，最長則可使用 8 個單字。

但其實無論選擇哪一種方式，隨機產生的密碼光靠大腦肯定是很難記住的，在決定要使用哪一組密碼後，一定要將其複製到一個地方記錄保存，否則每次都要使用「忘記密碼」誰受得了啊！而不管要用什麼方式記錄密碼，一定都要做好密碼的管理哦！

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網站畫面：

開啟網頁後，在下方設定需要的密碼長度，4~40 位數，設定好後上方的密碼就會自動隨機產生，如果當前的密碼不是很喜歡，可再按下「Generate」重新產生，有中意的話，就可以點擊「Copy」將密碼複製起來使用。

 

若覺得亂數密碼太難輸入，可以在右上側切換為「Easy to remember」，就可以利用單字來組合密碼，最少 2 個、最多 8 個單字。一樣可先設定想要的單字數量後，密碼就會自動隨機產生囉！

 

最後更新：02-23, 2021 下午 3:58

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