「EXiTS」關卡數爆炸多的密室逃脫遊戲，持續更新中…（iPhone, Android）

在 Google Play 或是 App Store 裡都可以找到許多的密室逃脫類遊戲，不過大多都是單一主題，以逃出一間房子或一個場景為主，，

成功逃出後遊戲也就結束了，如果你特別喜歡此類型的遊戲，那麼推薦你一定要來玩玩「EXiTS」！

它擁有超多的密室逃脫關卡，並且持續的更新中，讓你可以無限挑戰腦力的極限！以難度來區分，在「Normal」的一般關卡中，目前共有 19 個主題，每個主題場景都會設計三組不同的謎題，必須全數解開後，才可再進入下一個主題，難度較平易近人，玩起來很有成就感！

「Hard」有 13 個關卡，每個關卡都有多個場景，謎題難度也較高，線索錯縱複雜，很有挑戰性！「Special」則有 25 個關卡，與「Hard」一樣也是在一整個大場景中佈置各種的謎題，難度感覺比「Hard」稍低，但也是很燒腦！

在遊戲中完成指定的任務還可以獲得金幣獎勵，而金幣就可以在卡關時用來換取提示囉！如果金幣不足也可以看廣告來取得提示，就算你是密室逃脫的新手也不用太擔心哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： EXiTS

EXiTS 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： NAKAYUBI CORPORATION

NAKAYUBI CORPORATION 官方網站： http://nakayubi-corp.jp/

http://nakayubi-corp.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的第一個關卡是教學關，跟著小手的指示與說明，完成第一關吧！

每個場景主題都有 3 小關，在上方可以看到目前的進度，繼續完成教學吧！點擊場景中的物品就可以進行互動或是觸發機關。

成功打開門第 3 道門後即可過關，點擊「NEXT」繼續挑戰下一個場景主題。

回到「HOME」首頁後，可在上方點入「MISSIONS」查看任務，完成的話就可以獲得一枚郵票，集滿 5 枚就可以獲得 2 枚金幣。

在下方則可切換到「HARD」或「SPECIAL」挑戰更高難度的謎題。

如果在遊戲時卡關了，可隨時點擊左上角的「電燈泡」用金幣或看廣告來取得提示。