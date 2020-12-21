Focus 一個強迫你離開電腦螢幕暫時休息的小網站

許多人為了提高工作效率，會搭配使用番茄鐘來工作，讓自己可以在適當的時間獲得休息，不過在這 5 分鐘的休息時間，你真的離開電腦螢幕了嗎？還是只是暫時離開工作，打開了臉書、刷了幾輪 IG 或是瀏覽了購物網站？你疲勞的眼睛還是沒有休息到啊～這個時候，就是「Focus」出場的好時機啦！

我們會無法自拔的盯著螢幕，有時是因為螢幕裡的東西吸引力太強，打開「Focus」這個小網站，你可以設定 2 分鐘、5 分鐘或 10 分鐘的時間，再按下按鈕，螢幕就會被鎖定並開始倒數，一旦你移動了滑鼠，時間就會重新計算

它的最大作用就是可以用一片黑取代了原本螢幕上吸引人的畫面，讓你可以甘願的放下滑鼠離開位子讓眼睛好好休息一下或是讓身體伸展一番。

不過要注意的是它並不是真的＂強制＂鎖定，只要按下畫面中的「x」還是可以中斷休息的，但黑畫面的確可讓我們的注意力移到螢幕之外，有興趣的朋友可嘗試看看哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，可先選擇想要休息的時長，接著再點擊「Focus now」

當啟動後，畫面就會被一片黑給取代，中間的時間也會開始倒數，不過只要偵測到滑鼠移動，時間就會重新計算，就是要讓你休好休滿！但若臨時必須使用電腦，可點擊「x」來強制中斷休息時間

當休息時間結束後，點擊「x」就可以返回桌面繼續傷害眼睛了（咦！）