12 款超可愛的 3D 聖誕節 icon 免費下載！

隨著不同的節日到，在設計上也得加入一些應景的元素，知名的圖標搜索引擎「Iconfinder」就推出了與眾不同的 3D 聖誕節 icon，，

這系列共有 12 款不同的圖示設計，包含聖誕老公公、聖誕襪、麋鹿、雪人、雪橇、聖誕樹、薑餅人、手套……等，每一款都超級可愛哦！

這組聖誕 icon 開放免費下載，採 CC 授權，可應用於個人及商業用途，不過必須標示出來源，更詳細的說明可以到網站中查看。如果只需要其中幾張圖示，可以直接在網站上點擊下載 PNG 格式，共有 10 種解析度可選擇，最小 16px、最大 1024px。

也可以選擇將 12 款圖示一口氣打包下載，在壓縮檔中除了有 PNG 圖檔格式外，還有 .psd 及 .c4d 兩種格式，在後續的設計運用上會更加自由，需要的朋友可以試試唷！

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網站名稱： Free Christmas icons in 3D.

Free Christmas icons in 3D. 網站網址：https://www.iconfinder.com/p/3d-christmas-icons

網頁畫面：

開啟網頁就可以看到超可愛的 3D 圖示，點擊「DOWNLOAD FOR FREE」即可將所有的 3D 圖示都打包下載。

往下拖曳可看到所有的 3D 圖示，點入可開啟單獨下載頁面。

在下載頁面右側可選擇需要的解析度，再點擊「Download icon in PNG」即可以 PNG 格式下載圖檔。