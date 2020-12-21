Star Battle Puzzle 星星數獨，考驗你的邏輯推理能力！（Android）

喜歡玩數獨的朋友，千萬不要錯過這款「Star Battle Puzzle」星星數獨遊戲！其實它與數字並沒有關係，而是以兩顆星星為主角，，

玩家必須在 9×9 的格子中，將星星放入，乍看之下就像數獨的兄弟姐妹一般，玩起來也超級燒腦的哦！

規則是這樣的：第一、每行、每列都只能有兩顆星星；第二、每個框線區塊中也只能有兩顆星星；第三、星星之間不可相鄰，也不可對角相連。只要按照這三個規則正確填入星星的位置即可過關，每個關卡都只有一個答案，完全不需猜測，只需運用你的邏輯推理能力就能完成！

遊戲區分為簡單、中等、困難到惡魔四種難度等級，免費版本可玩到前 350 關，如果想玩更多，就需考慮付費解鎖囉！如果在挑戰時，真的有卡關的狀況，在關卡中是有免費提示可以使用的，請善加利用了，喜歡動腦的朋友，快一起來玩吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Star Battle Puzzle
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：brennerd
  • 官方網站：https://brennerd.com/puzzle_games/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Star Battle Puzzle」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

初次開啟遊戲，會直接進入教學說明，依序向左滑動就能看完教學，如果不想看，也可以直接點擊右下角的「CLOSE」關閉說明。

 

正式進入遊戲首頁後，點擊上方的「星星」可依序切換到簡單、中等、困難及惡魔等級。新手朋友建議還是從簡單的第一關關始，點擊關卡即可挑戰！

 

單擊格子會填入「．」標記空格，再次點擊才會是「☆」，也可以透過長按直接標示「☆」。滑動則可連續填入「．」。好的，接下來進入第一關，還記得前面提到的規則嗎？開始挑戰吧！

第一、每行、每列都只能有兩顆星星；
第二、每個框線區塊中也只能有兩顆星星；
第三、星星之間不可相鄰，也不可對角相連。

 

如果不小心填錯位置，會立即用紅色示警提醒你。將所有的星星都填入正確位置即可過關囉！

 

當遇到卡關的狀況，可點擊右下角的選單鈕，選擇「Show hint」就會出現提示及說明。「●」代表星星所在的位置。

 

在關卡列表點擊右上角的選單鈕，再點入「Settings」即可調整主題顏色與明暗主題。

 

最後更新：12-21, 2020 下午 4:56

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