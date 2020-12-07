當拼圖遇上水彩畫！Art Puzzle 會動的拼圖著色遊戲（Android）
「Art Puzzle」是著色本與拼圖遊戲碰撞後產生的藝術火花，在這款遊戲中，有著一幅幅美麗的畫作，，
它是一款專為紓壓而設計的遊戲，每張圖畫都像是用水彩所畫成，當成功拼入一個物件時，就像用畫筆沾上水彩顏料，讓它們在畫紙上暈開一樣，過程相當療癒！遊戲裡目前一共有 600 幅畫，難度算是中等，不會簡單到無聊，也不會難到讓人想放棄。
每幅畫都會分好幾個圖層來進行，必須先將當前的圖層物件都擺上後，才會再顯現下一層的描邊讓玩家來找到對應的物件，不過有些真的會讓人看不太清楚，此時就可以考慮使用「提示」來輔助遊戲進行囉！
遊戲基本上可離線玩，不過一開始還是得先在連線狀態下讓關卡全部先預載好，之後就可以離線玩了。喜歡拼圖也喜歡著色遊戲的朋友，可以一起來試試唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Art Puzzle
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Easybrain
- 官方網站：https://easybrain.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用（預載關卡後即可離線玩）
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Art Puzzle」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
第一次打開遊戲時，就會直接進入第一關進行教學。下方會擺放所有畫裡的物件，上方的畫紙則會顯示一部份的描邊，根據這些描邊將正確的物件擺入。
將第一個圖層的物件都放入後，就會再顯示下一層的描邊，一直進行到所有的物件都擺入為止。完成後，圖畫就會動起來。
如果想離線玩，記得必須先在有網路的環境下，將所有的關卡都載入後，就可以離線玩了。如果遇到卡關的狀況，可點擊右上角的「電燈泡」即可獲得提示。（免費提示用完可看廣告取得）
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