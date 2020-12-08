Videezy 個人、商用皆可的免費影片素材庫

在 YouTube 的影片中，經常可以看到製作者為了搭配影片講述的內容，會使用一些情境式的影片素材，，

讓整個影片可以看起來更生動、豐富，也讓觀眾能更容易理解其所想表達的意思，不過這些影片素材若全都要靠自己拍攝會太耗費時間，在網路上如同圖庫一樣，也可以找到專門提供影片素材的網站，像「Videezy」就是其中之一。

「Videezy」提供非常多不同種類的影片素材，包含假期、婚禮、簡報、飛機、天空、鳥瞰圖、無人機畫面、各種的動物、藝術、大自然、旅行、城巿……等，在網站上有提供相當詳細的分類，你也可以使用關鍵字來搜尋符合需求的影片素材。

大部份的素材都是可以免費下載使用的，主要分為 MP4 與 MOV 格式，並有 SD、HD、4K、Ultra HD 等多種解析度可進行篩選，可使用於個人及商業用途，不過必須依網站的要求標註來源，這部份可於影片下載頁的「LICENSE INFO」中查看更細節的說明。

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網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到最新最熱門的影片列表，在上方可輸入關鍵字來查找，或是點擊搜尋欄下方的「Browse Newest」查看最新列表、「Browse By Category」查看分類目錄。

 

分類目錄相當的豐富，可從這邊快速的篩選符合需求的影片素材。

 

點入分類後，在左側可以再使用不同的條件來進行篩選。

 

點入影片即可預覽影片內容，在影片下方的「LICENSE INFO」可查看授權資訊，再下方則有影片格式、解析度、fps 可參考，適合的話，點擊右側的「Free Download」即可將影片下載回來使用。

 

最後更新：12-08, 2020 上午 11:40

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