瀏覽網頁覺得無聊、煩悶嗎？讓「Laser Cat」幫你把網頁內容全都清空！ （Google Chrome 擴充套件）

為了做作業或是工作需要在網路上收集資料時，是否經常覺得煩悶又無趣呢？養隻「Laser Cat」吧！牠會在你無聊的時候，提供一些樂趣哦！

「Laser Cat」是一隻眼睛會發出雷射光的貓咪，，

平常沒事時會隱藏在網頁下方，只露出兩個尖尖的小耳朵，將牠叫出來後，點擊網頁中的任何東西，牠都會用牠的雷射眼將它們消除！那些看了就煩悶的東西，就全部都刪除吧！！

不過就算把網頁全部都清空了也沒關係，只要重新整理後，就會恢復原狀了。每次射擊都可以獲得分數，每累積 10 分就會出現一次彩虹，集滿 1000 分還可以解鎖新的角色，但目前只有兩款新角色可以期待，不知道開發者之後會不會再新增其它的囉！

這款 Google Chrome 擴充功能，看它分類在「趣味休閒」就知道了，沒有什麼其它實質的作用，就是負責讓你稍微排解一下煩悶的心情，把網頁清空後，也可以順便讓腦袋也放空一下，有興趣的朋友可以來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Laser Cat

Laser Cat 軟體版本： 1.11

1.11 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 533KiB

533KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 接著開啟一個網頁，點擊工具列上的「Laser Cat」圖示，再點擊「Click here to activate!」即可將貓咪喚出。如果希望貓咪隨時都可以出現，可以勾選下方的「Always visible」。

第3步 叫出貓咪後，牠就會在網頁下方待著，但只要你一點擊網頁的任何一個地方，牠就會從眼睛射出雷射光，將它們一一消除！

第4步 每消除一項元件就可獲得 1 分，累積 10 分就會出現彩虹。

第5步 點開選單還可切換成「Dark Mode」夜間模式，選單與貓咪都會變成灰階狀態，但放心，雷射光還是很華麗的。

第6步 如果有勾選「Always visible」選項，貓咪平常就會像下圖這樣露出兩個耳朵尖，點擊把牠叫出來完整的狀態才會啟動雷射眼。

第7步 在選單上方可看到目前累積的分數，在「Characters」下就可以看到另外兩個角色，集滿 1000 分就可以解鎖其中之一！