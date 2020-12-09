Eyes 畫風超美的數織點陣拼圖，有許多的隱藏故事等著你！（iPhone, Android）

「Eyes」是一款數織拼圖遊戲，玩家需依靠格子上方與左側的數字提示格子中正確的填入色塊，完成時才能看見裡頭埋藏著的圖案，，

就像在布上織出圖樣一般。

在這款遊戲中，以不同的故事角色做為主題分類，五個角色都各有許多的小關卡可以挑戰，每個小關卡都是一個有趣的點陣圖案，不完成它你永遠都猜不出裡頭藏著的到底是什麼。完成角色主題中的最後一個關卡時，就能獲得一張以該角色為主的圖片，當作桌布會很不錯哦！

而除了小關卡外，還有故事關卡可以玩，每張故事圖卡都被切分為許多的小圖塊，必須將所有的小圖塊都拼出才能完成整張圖卡，並解鎖隱藏裡其中的故事。無論是角色主題關卡或是故事關卡，每張拼圖只有 10×10 或 15×15 的大小，不需花費太多的時間就能完成，很適合利用零碎的時間拼上幾張，喜歡動動腦的朋友可以一起來玩。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 艾斯 (Eyes) : 數織

艾斯 (Eyes) : 數織 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： GAMEFOX

GAMEFOX 官方網站： http://www.puzzlegamefox.com/

http://www.puzzlegamefox.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲時，可選擇是否要使用 Google 帳號登入以便自動備份遊戲進度。想試玩的話，點入「訪客登入」即可。進入遊戲後就會自動從角色主題關卡開始，跟著小手點擊即可進入拼圖。

如果以前沒玩過數織遊戲，這邊也有教學可以了解一下哦！知道怎麼玩的朋友，可直接點擊右上角的按鈕跳過，直接進入關卡。

第一個角色的名字是「弗洛爾」，關卡名稱就以角色名稱加上編號的方式來區分。根據格子上方與左側的數字提示，正確填入所有的色塊就能過關囉！每關都有 5 次錯誤的機會，超過就會直接失敗，必須重新挑戰。

點擊角色圖卡左側就可以開啟故事關卡。

每張故事圖卡都會被切換為數個小拼圖，將這些小拼圖都完成就可以解鎖隱藏的故事！

在關卡列表上方可以切換其它的角色關卡，每個角色都超漂亮的啊！！！

每個角色關卡最後都會有個大圖片，完成即可解鎖一張角色的大圖，點入「收集冊」就可以點擊圖片查看大圖，雖然沒有提供保存的按鈕，不過可透過螢幕截圖將圖片保存下來做為手機桌布哦！