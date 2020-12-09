「Frontliner Heroes」幫助對抗肺炎的可愛插圖免費下載！提供 SVG,PNG,AI 格式
一轉眼肺炎疫情已經都滿一年了，在台灣雖然生活沒有太大的改變，不過還是默默的有些影響存在，，
而如果你正需要製作與肺炎疫情相關的設計物，「Frontliner Heroes」提供了 24 張與對抗肺炎有關的插圖可以免費下載使用，包含線上課程、社交距離、洗手、戴口罩、發燒、打噴涕、咳嗽等，還有一些有趣的情境圖，像是沙發馬鈴薯、在家工作、避免握手等，全都與防疫有關。
這些圖片都可以免費打包下載，並可用於個人或商業用途，不需特別標註來源，也不需登入註冊或輸入驗證碼，直接點擊就可下載包含 SVG, PNG, AI 格式的壓縮檔回來使用。
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- 網站名稱：Frontliner Heroes
- 網站網址：https://www.frontlinerheroes.design/
網頁畫面：
開啟網頁就可以看到站主利用插圖所製作的主視覺，走的是可愛風唷！往下拉就能預覽 24 張插圖的內容。
一路拖曳到網頁最下方，就可以點擊「Download Pack」將壓縮檔下載回來。
壓縮檔中包含所有的 24 張插圖設計，每張都有 SVG, PNG 及 AI 三種格式。
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