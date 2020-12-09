「Frontliner Heroes」幫助對抗肺炎的可愛插圖免費下載！提供 SVG,PNG,AI 格式

一轉眼肺炎疫情已經都滿一年了，在台灣雖然生活沒有太大的改變，不過還是默默的有些影響存在，，

例如口罩已成為每個人必備的物品，部份的餐廳多了許多的透明隔板或是座位距離變超寬、到許多場所都必須測量體溫等，另外在一些設計物中也可以看到一些相關的變化，像是人物或其他的動物角色會戴上口罩之類的或是隨處可見與防疫相關的宣導傳單，不知道大家有沒有觀察到更多其它的呢？

而如果你正需要製作與肺炎疫情相關的設計物，「Frontliner Heroes」提供了 24 張與對抗肺炎有關的插圖可以免費下載使用，包含線上課程、社交距離、洗手、戴口罩、發燒、打噴涕、咳嗽等，還有一些有趣的情境圖，像是沙發馬鈴薯、在家工作、避免握手等，全都與防疫有關。

這些圖片都可以免費打包下載，並可用於個人或商業用途，不需特別標註來源，也不需登入註冊或輸入驗證碼，直接點擊就可下載包含 SVG, PNG, AI 格式的壓縮檔回來使用。

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網站名稱： Frontliner Heroes

Frontliner Heroes 網站網址：https://www.frontlinerheroes.design/

網頁畫面：

開啟網頁就可以看到站主利用插圖所製作的主視覺，走的是可愛風唷！往下拉就能預覽 24 張插圖的內容。

一路拖曳到網頁最下方，就可以點擊「Download Pack」將壓縮檔下載回來。

壓縮檔中包含所有的 24 張插圖設計，每張都有 SVG, PNG 及 AI 三種格式。