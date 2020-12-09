「口譯翻譯神器」超方便的雙向即時翻譯工具，支援超過 100 種語言！（Android）

現在雖然不能像以前一樣到世界各地去旅行，不過在台灣還是有機會與外國人接觸，如果雙方的外語能力都還不到位，溝通起來肯定是會很辛苦的，若你經常可能會需要與外國人溝通，或許可以考慮讓這款「口譯翻譯神器」來幫幫你！

「口譯翻譯神器」的雙向翻譯介面可以讓不同母語的兩個人，更快速的即時溝通！只要在一開始就先選好要翻譯的語言，雙方就能分別使用螢幕的兩端來進行即時翻譯，除了會立即翻成文字外，也會同步播放語音，所有翻譯過的句子都會保存在歷史紀錄中，還能將特定的句子加入最愛，可方便查看、重覆使用

支援的語言包含英文、中文、越南文、日文、俄羅斯文、泰文、西班牙文、法文、印尼文及阿拉伯文……等超過 100 種，在不方便說話的環境下，也可以透過打字的方式來進行即時翻譯溝通唷！另外還有提供一般的翻譯工具，可透過語音或手寫的方式輸入，即使不知道怎麼唸也同樣可以翻譯無阻礙！

除了可打開主程式來使用外，程式也有在通知列長駐相關的功能快捷鍵，在需要時就能立即啟動口譯、翻譯、網頁搜尋等功能哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 口譯翻譯神器

口譯翻譯神器 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： ideal app team

ideal app team 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「口譯翻譯神器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次使用會需要先選擇自己的語言與對方的語言，設定後，就可以看到螢幕切分成兩半，與對方溝通時，就可以快速的雙向口譯了

第2步 點擊自己的麥克風就可以使用語音輸入，立即翻譯點擊右下角的「鍵盤」可開啟鍵盤打字輸入

第3步 當自己私下需要翻譯時，就可以點擊左下角的選單鈕，切換到「翻譯」，使用語音輸入或也可選擇手寫輸入

第4步 點擊「星號」可將特定句子加入最愛，點擊右下角的「鍵盤」則可查看歷史紀錄點擊對方區塊的「複製」按鈕可將外語文字複製使用

第5步 在「我的最愛」裡即可查看已收藏的句子，並可點擊重覆翻譯

第6步 在「色彩設定」裡，有八種主題顏色可以選用

第7步 在下拉通知欄中或是鎖定畫面上都可以看到快捷鍵，可在需要時立即開啟使用哦！

第8步 在「設定」裡可以依需求來調整各個項目，例如不需要通知欄的快捷鍵就可以到這邊關閉