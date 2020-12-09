「口譯翻譯神器」超方便的雙向即時翻譯工具，支援超過 100 種語言！（Android）
現在雖然不能像以前一樣到世界各地去旅行，不過在台灣還是有機會與外國人接觸，如果雙方的外語能力都還不到位，溝通起來肯定是會很辛苦的，若你經常可能會需要與外國人溝通，或許可以考慮讓這款「口譯翻譯神器」來幫幫你！
「口譯翻譯神器」的雙向翻譯介面可以讓不同母語的兩個人，更快速的即時溝通！只要在一開始就先選好要翻譯的語言，雙方就能分別使用螢幕的兩端來進行即時翻譯，除了會立即翻成文字外，也會同步播放語音，所有翻譯過的句子都會保存在歷史紀錄中，還能將特定的句子加入最愛，可方便查看、重覆使用
支援的語言包含英文、中文、越南文、日文、俄羅斯文、泰文、西班牙文、法文、印尼文及阿拉伯文……等超過 100 種，在不方便說話的環境下，也可以透過打字的方式來進行即時翻譯溝通唷！另外還有提供一般的翻譯工具，可透過語音或手寫的方式輸入，即使不知道怎麼唸也同樣可以翻譯無阻礙！
除了可打開主程式來使用外，程式也有在通知列長駐相關的功能快捷鍵，在需要時就能立即啟動口譯、翻譯、網頁搜尋等功能哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：口譯翻譯神器
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：ideal app team
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「口譯翻譯神器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 初次使用會需要先選擇自己的語言與對方的語言，設定後，就可以看到螢幕切分成兩半，與對方溝通時，就可以快速的雙向口譯了
第2步 點擊自己的麥克風就可以使用語音輸入，立即翻譯點擊右下角的「鍵盤」可開啟鍵盤打字輸入
第3步 當自己私下需要翻譯時，就可以點擊左下角的選單鈕，切換到「翻譯」，使用語音輸入或也可選擇手寫輸入
第4步 點擊「星號」可將特定句子加入最愛，點擊右下角的「鍵盤」則可查看歷史紀錄點擊對方區塊的「複製」按鈕可將外語文字複製使用
第5步 在「我的最愛」裡即可查看已收藏的句子，並可點擊重覆翻譯
第6步 在「色彩設定」裡，有八種主題顏色可以選用
第7步 在下拉通知欄中或是鎖定畫面上都可以看到快捷鍵，可在需要時立即開啟使用哦！
第8步 在「設定」裡可以依需求來調整各個項目，例如不需要通知欄的快捷鍵就可以到這邊關閉
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