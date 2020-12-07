「iMood」手繪塗鴉風表情符號心情日記（iPhone, iPad）

用文字寫日記對你來說是很困難的事嗎？每每提筆想寫些什麼的時候，就彷彿得了失語症，不知道該用什麼文字才能把今天的心情記錄下來，，

這個時候，不妨就選張最貼近的表情符號吧！用最簡單的方式來寫日記！

「iMood」是一款擁有手繪塗鴉風格的表情符號心情日記，以 15 種不同的情緒設計了對應的表情符號，包含微笑、高興、憂傷、憤怒、無語、疲憊、悲傷、難過、生病、委屈等，當身體太累、情緒太滿、腦袋太過混亂無法用文字表達時，就可以先選個表情符號記錄下來，等到了隔天或是感覺對的時候，再去將文字補上也可以，這樣就可避免為了寫日記感到壓力而放棄，也能即時將當天的心情保存下來。

如果預設的 15 種情緒還不夠貼近你的心情，還可以自行定義這些心情的名稱唷！另外，付費升級完整版之後，每天最多可添加 9 張的照片，並可開啟自動備份功能，將日記自動同步到 iCloud，這樣就算手機不小心遺失或更換手機也都不用擔心長久以來的日記會消失了。有興趣的朋友可以參考看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： iMood

iMood 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Jiantao Chen

Jiantao Chen 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「iMood」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

打開程式可看到以月份為單位，會依日期先後直接顯示當月份的所有心情圖示，左右滑動就可以切換上下個月份。點擊下方的「＋」就能選擇一個符合今天心情的表情符號。

選擇表情符號後，就可以寫些文字記錄，如果不想寫也可以先點擊「✓」快速保存。上方的「＋」可加入照片（付費完整版功能）。

如果 15 種情緒都不符合你的心情，只要點擊情緒名稱，就可以自己手動修改哦！

點入保存的日記就可以再次回顧當天的心情與文字記錄，點擊左下角的「分享箭頭」就可以將日記製作成圖片分享出去。

長按表情符號可快速刪除日記。一天只可記錄一次，也可補寫其它天的日記哦！