Color Roll 3D 超輕鬆又可動動腦的邏輯解謎遊戲（iPhone, Android）

「Color Roll 3D」是一款玩法超級簡單的邏輯解謎遊戲，每個關卡都會給玩家一個目標圖案與幾種不同顏色的紙捲，透過點擊就可以將紙捲展開，，

根據目標圖案來判斷何種顏色的紙捲必須先展開，以正確的順序相互疊加後，獲得與目標相同的圖案即可過關。

關卡中沒有什麼嚴格的限制，順序錯了也不會扣分或有什麼其它的懲罰，只要再點擊一下，已攤開的紙捲就會再還原，找到正確的順序再重新展開即可，雖然看似簡單輕鬆，但其實還是需要動動腦的哦！

不需網路連線就能玩，連網玩的話就會穿插一些廣告，但都可以中途關閉返回遊戲，很適合剛接觸智慧型手機的長輩或小朋友來玩，只想輕鬆打發時間的朋友也可以來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Color Roll 3D
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Good Job Games
  • 官方網站：https://goodjobgames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲就直接從第一關開始，上方會有個目標圖案，根據目標來依序展開下方的紙捲，點擊就能展開，完成與目標相同的圖案即可過關。

 

如果展開後發現順序不對，只要再次點擊就能將紙捲還原，將錯誤的紙捲都還原後，再重新按正確的順序展開即可。

 

每過一關可累積左側的提示能量，當能量集滿時，就可以看廣告影片後解鎖一個特殊關卡，並可獲得 3 次的提示機會。即使不想玩特殊關卡，按「x」也同樣可以獲得提示機會哦！

 

關卡的難度其實都不高，但如果沒有仔細觀察紙捲的大小，很容易就會搞錯順序而失敗哦！基本上要用到提示的機會很少，但若真的搞半天還找不到最底部的紙捲，也是可以按一下「USE HINT」讓程式直接幫你展開。

 

最後更新：11-25, 2020 下午 3:50

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