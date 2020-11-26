Pretty Snap 用漂亮的背景圖，讓網頁截圖變得超級可愛、質感提升！

你經常需要分享網頁截圖或其它各種的截圖畫面嗎？通常是不是為了方便就只是調整尺寸，頂多再加上浮水印就分享了呢？雖然沒有什麼不妥的地方，但若想讓畫面看起來更美、質感大幅提升的話，，

也許你可以利用「Pretty Snap」讓截圖變得更精美！

「Pretty Snap」是一個可以為截圖增加質感的線上工具，最主要的功能就是可以幫截圖再加上一個漂亮的背景，你可以選擇加入各式各樣的可愛花紋圖案或是選用來自 Unsplash 各種令人驚豔的照片，都可以讓單純的截圖看起來更加吸睛！

網站上還有提供多種的截圖對齊方式與縮放截圖大小的功能，並有數十種的背景顏色可選擇，完成後就可以下載到電腦中使用，或也可直接複製已編輯完成的截圖到修圖軟體再後製加入浮水印、調整大小等，有興趣的朋友可以來試試看。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，就可以看到美美的畫面了，加入截圖的方式有三種，可直接點擊虛線框後從電腦中選取，或者將截圖 Print Screen 在剪貼簿後，直接按下 Ctrl+v 貼上，也可以將已保存的截圖拖曳至虛線框中。

 

第2步 加入截圖後，就像下圖這樣，會在截圖外加上背景圖。

 

第3步 往下拉就可以看到背景圖的編輯工具，可依需求調整截圖要對齊的位置、截圖的大小，下方則可選用「Pattern」花紋圖案或「Image」圖片。花紋圖案的部份可自由搭配不同的顏色與花紋樣式，選用後可直接在上方看到效果。

 

第4步 點擊「Image」切換到圖片選單，同樣有許多的主題，每個主題裡都有數十張照片可以選用，點擊「Use image」即可套用。

 

第5步 調整完成後，就可以選擇要下載或直接複製使用。

 

最後更新：11-26, 2020 上午 11:41

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