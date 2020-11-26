Shopping List 把古董級口袋購物清單數位化啦～可加入手機桌面離線也能用！

前陣子在 reddit 上有篇關於一個古老口袋購物清單的貼文，其中附上的一張照片就是一個國外早期出現過的金屬購物清單，上面刻有一些常見的食材、調味料、水果、飲料等名稱，，

兩側則列有相應數量可扳動的箭頭，可用來標記要購買的物品。

國外一位網友看到這篇貼文後，獲得了靈感，就著手將這個可重覆使用的金屬購物清單製成作網頁版「Shopping List」，讓對這種古董級的購物清單有興趣的網友們都可以在手機上使用它，而且數位化後的購物清單有個好處，那就是你可以自訂清單的內容。

只要將生活中經常需要採買的物品項目都列上去，之後就可以直接重覆的使用這個購物清單，感覺挺不錯的，不需要反覆的輸入清單內容，果真是古人的智慧啊！在手機上打開網頁後，可將其加入桌面，之後就算在沒有網路的環境下也同樣可以開啟使用哦！

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網站名稱： Shooping List

Shooping List 網站網址：https://www.shoppinglist.at/

使用方法：

第1步 開啟網頁後就可以看到預設的購物清單內容，兩側的箭頭可用來標記要採買的物品。點擊下方的「EDIT」就可以編輯清單內容囉！

第2步 輸入自己經常購買的清單項目後，按下「Update」即可更新購物清單。

Android 手機加入桌面的方式：

第1步 展開瀏覽器右上角的選單，點擊「加到主畫面」->「新增」。

第2步 再次點擊「新增」即可將 Shopping List 加入桌面，需要時直接點開就可以使用了。

iPhone 加入桌面的方式：

第1步 在瀏覽器點擊下方的分享按鈕，找到「加入主畫面」。

第2步 按下「新增」就可以在桌面看到 Slpping List 的圖標囉！