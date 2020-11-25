「YouTubeDLD」在網址加點料，輕鬆下載 YouTube 影片、音檔！

在 YouTube 看到喜歡的影片或聽到好聽的歌曲配樂，是不是都很想存下來收藏呢？在網路上可以找到許多下載 YouTube 影片或將影片轉存 MP3 的方法，其中又以在網址上加入幾個英文字母的方式最為簡單，，

本篇要介紹的「YouTubeDLD」就是這類型的下載工具，有需要的朋友可繼續往下走。

「YouTubeDLD」的使用方式相當簡單，當你在 YouTube 上看到想要收藏的影片時，只要把原來網址的「youtube.com」改成「youtubedld.com」，再按下 Enter 鍵就可以自動開啟下載頁面，可選擇下載為 mp4, mov, flv 影片格式或只保存 mp3 音檔。

下載頁面設計的很簡潔，也沒有任何的廣告，使用起來就是舒服，不過檔案品質的部份免費版本只能接受預設等級，若想要更高的品質就需另外考慮付費方案了。

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使用方法：

第1步 打開 YouTube 影片後，在網址列「youtube.com」的部份加入「dld」。

第2步 接著按下鍵盤上的 Enter 鍵。

第3步 轉跳至 YouTubeDLD 頁面後，需先按下「I agree」同意使用條款。

第4步 接著就可以選擇需要的下載格式後，按下「Download」即可將檔案下載回來囉！