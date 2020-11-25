Another Note Widget 可手寫超擬真的桌面便利貼小工具（Android）

在 Google Play 裡有超多各式各樣不同的備忘錄、筆記、待辦事項、便利貼 App 可以選擇，但若比起打字你更愛手寫的感覺，可以來參考看看這款「Another Note Widget」。

它是一款支援手寫、塗鴉的桌面便利貼小工具，，

除了有一般常見的黃色便利貼樣式外，還有紙張、筆記本紙、拍立得相片與黑板這四種樣式設計，若選擇紙類樣式，還可依喜好來變換紙張顏色，並有超過 40 種主題可選用，像是各種顏色的圖釘、可愛有趣或與節日相關的貼紙，都可以讓你的便利貼看起來更加擬真。

使用的筆色、筆粗也可以自由調整，想要一張紙只寫一個大大的字或者把下班後要去採買的生活雜貨、食材清單全都寫在一張便利貼中也沒問題，書寫的範圍可大可小，也可以依需求來調整對齊方式等，雖然這看來功能很豐富，但若只要簡單用也是可以的哦！

小工具尺寸的部份，預設是 2×2 的大小，你可以依便利貼內容的多寡任意將小工具調整至最小 1×1 或完全填滿桌面尺寸，使用的自由度相當高。除了手寫外，當然也支援打字輸入的部份囉！懷念把便利貼到處黏貼的感覺嗎？快一起來試試吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Another Note Widget

Another Note Widget 軟體語言： 英文

英文 開發人員： HAPPY NEKO

HAPPY NEKO 官方網站： http://apps.happyneko.com/

http://apps.happyneko.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Another Note Widget」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後，點擊桌面上的「Another Note Widget」圖標，就可以再點擊「新增」將便利貼加入桌面，也可以透過長按桌面空白處來新增 Widget 小工具。接著點擊桌面上的便利貼即可編輯內容。

第2步 可打字輸入或手寫，在上方就能切換，也可同時使用兩種輸入方式哦！打字的部份在左側可以調整行距、字體大小、對齊方式與文字顏色，在右下角的「Preview」就可以預覽效果。

第3步 點擊右上角的「齒輪」進入設定，就可以更換不同的紙張樣式、主題造型、變換紙張顏色、透明度、小工具尺寸等。下方也可以再次調整文字內容的格式。

第4步 在上方切換到「DRAWING」即可手寫或塗鴉，在左側一樣也有一些工具可以使用，包含移動工具、畫筆、橡皮擦、對齊方式、筆色與筆粗。

第5步 寫完、調整完，回到桌面就可以看到完成的便利貼囉！