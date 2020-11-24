WidgetCal 可以直接把日曆擺在桌面上的小工具（iPhone, iPad）

雖然 iPhone 本身就有內建的行事曆 App，但每次想要查看一下行程時，還得特地去打開 App 才能查實在有點麻煩，，

如果想要更方便的查詢，倒是可以考慮另外安裝「WidgetCal」這款日曆小工具。

「WidgetCal」原本就可在通知中心加入 Widget，讓使用者不需解鎖就能輕鬆的查閱當週或當月份的所有行程，而在升級到 iOS 14 後，更可以直接在桌面擺放各種的日曆小工具，包含 2×2 的小日曆、4×2 的週曆以及 4×4 的大日曆，除了最小尺寸的工具外，其餘的皆可直接在小工具上查看每日的行程。

可與 Google 日曆 及 Apple 行事曆同步，所以你仍然可以在原來慣用的行事曆中添加行程，回頭再看桌面小工具內容就會自動同步更新了，不過若透過「WidgetCal」來新增事項的話，還可以加入一些 emoji 圖示，讓行事曆看起來更活潑生動一些，但需注意的是若當日的行程很多的話，就可能會被 emoji 圖示擋到哦！

週曆與月曆小工具除了可顯示當週、當月份的行程外，如果有需要也可以往前或往後調整需要顯示的期間唷！大家可以參考看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： WidgetCal

WidgetCal 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： YunaSoft Inc.

YunaSoft Inc. 官方網站： https://yunasoft.com/

https://yunasoft.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「WidgetCal」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 安裝後開啟給予行事曆的讀取權限後，就可以直接在日曆上看到先前已輸入的行程內容，在下方點擊第二個按鈕，可調整要顯示的日曆項目。

第2步 點擊中間的「＋」可添加當日的活動、提醒事項或是貼紙。操作方式其實與一般的行事曆差不多唷！

第3步 點擊特定日期則會直接彈出編輯選單，可在右下角選擇要新增活動、提醒事項或是貼紙。

第4步 接著到桌面長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」在小工具選單中找到「WidgetCal」。

第5步 在選單中選擇想要的小工具樣式後，點擊下方的「加入小工具」即可將其加入桌面。

第6步 除了 2×2 的小工具外，其餘兩款都可以長按後，點擊「編輯小工具」即可往前或後調整顯示期間。