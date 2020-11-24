還在為不能出國感到煩悶嗎？打開「CityWalks」馬上帶你到 39 個不同的城巿逛大街

眼看著肺炎疫情在全球肆虐已經快要滿一年了，這也代表著我們想出國旅行渴望自由的靈魂被禁錮了將近一年，現階段也還是不適合出國到處趴趴走，，

你的心已經快要悶壞了嗎？不妨先打開「CityWalks」在網路上出國逛大街吧！

「CityWalks」是由一位國外的網友所開發的平台，目前收集了世界上 39 個不同的國家城巿動態街景影片，想讓疫情期間苦悶的人們可以透過螢幕來探索世界。你可以任意的選擇想要去到的城巿，還能切換白天或黑夜，也可以開啟現場的環境音，當做背景音來聽也別有樂趣。

提供的城巿包含日本東京、京都、大阪、俄羅斯的莫斯科，法國的巴黎、波爾多、義大利的羅馬、德國柏林、西班牙、美國、加拿大、土耳其等，還有提供 Covid 19 選項，可以看看在疫情期間城巿的樣貌與之前有什麼不同的地方，感覺還蠻有趣的。

如果喜歡像這樣在網路上來點輕旅行的話，之前介紹過的「Drive & Listen」可邊聽在地廣播、邊遊覽城巿風光的線上電台網站與「WindowSwap」交換窗景的網站也都很不錯，可以來看看。

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使用方法：

開啟網頁後就可以看到某個城巿的街景影片，在右側可以選擇想要去的城巿，還可以切換白天或夜晚，也可以選擇開啟環境音或是看看疫情期間各城巿有什麼不同的樣貌。

點擊右上角的「≡」即可最小化選單，欣賞更完整的街景。