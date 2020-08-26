不能出國的話，那就來「WindowSwap」交換窗景吧！

因為肺炎疫情的關係，讓我們無法再背著浪跡天涯小包包買張機票說飛就飛，無法從自己活膩的地方到別人活膩的地方旅行體驗不同的人生。╮（╯＿╰）╭

雖然身在台灣的我們，，

還能安心的出門在國內各地旅遊解解悶，但全球有許多的人可是被困在家裡幾乎哪裡也不敢去，為了排解苦悶的心情，有國外網友就製作了一個名為「WindowSwap」的網站，讓大家可以透過交換窗景的方式，來探索不同的世界。

打開「WindowSwap」就能隨機欣賞到這世界上某個國家、某個城巿、某個人家的某個窗戶所看出去的風景，還能聽見來自現場的風聲、車聲、蟲嗚鳥叫、孩童的嘻鬧聲等等的環境音，感覺相當不錯，看膩了就能再隨機換一個不同的窗景。

每個窗景都是由網友們自行錄製約 10 分鐘的影片，雖然不是即時的，但在目前能透過這樣的方式看看不同國家的風景，感覺也是很新鮮。如果你也想分享，只要將影片、附上暱稱與所在國家城巿名稱 Email 給開發者，就能將自己家中的窗景分享給其他的網友欣賞囉！

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網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Open a new window somewhere in the world」。

就能隨機看到某個人家中的窗景，在左上角可看到提供者的暱稱，右上角則會顯示國家城巿，點擊右下角的「喇叭」可關閉環境音。點擊正下方的按鈕即可再更換下一個窗景。

每個窗景都很不一樣，有時可看到晴空萬里，有時則陰雨綿綿，有白天、有夜晚，有城巿、有鄉村，以後無聊想發發呆時，不妨就打開「WindowSwap」吧！