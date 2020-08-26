Dino Swords 瀏覽器離線恐龍跑酷遊戲變化版！收集武器不跳也能活命！

之前曾與大家分享過，Google Chrome 瀏覽器在網路斷線時，可以玩的一款恐龍跑酷遊戲，，

雖然簡單但玩起來卻超刺激的，看到前方有障礙時，只要按下空白鍵就能讓恐龍跳起閃避，能走得多遠就取決於你的反應力。

不過最近由 MSCHF 與 100 Thieves 合作所推出的網頁遊戲「Dino Swords」，將要為這款恐龍跑酷遊戲加入新的玩法，那就是讓恐龍可以在奔跑的過程中，取得各種不同的武器，例如噴火槍、劍、長斧、雷射槍或是弓箭、機關槍等，讓恐龍在遇到障礙時，不必再奮力一跳，直接用武器就能正面對決！

武器的樣式共有 26 種，會對應鍵盤上的 26 個英文字母，取得武器後，按下對應的英文字母就能使用或切換不同的武器，但要小心的是部份的武器有使用次數的限制，也有部份的武器其實是陷阱，可能只有裝飾作用或者使用不當反而會讓挑戰失敗哦！

原版的遊戲玩起來就已經超刺激的了，即使只需要控制空白鍵，加上速度感也足夠讓人手忙腳亂，「Dino Swords」雖然可以使用武器來取代跳躍，但其實在極速的狀況下要切換武器也不是件容易的事，需要有更高的專注力才能取得高分，在網頁中有列出全球的前十大排名，那分數真是讓人望塵莫及，有興趣的朋友可以一起來挑戰看看唷！

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網站名稱： Dino Swords

Dino Swords 網站網址：https://dinoswords.gg/

網頁畫面：

開啟網頁後可以看到相關的玩法說明，可以在遊戲找到並使用 26 種的武器，取得高分就能登上排行榜，按下「空白鍵」即可開始遊戲。

在奔跑的過程中，都可以在空中看到武器出現，看到時就可以讓恐龍跳起收集，而在遊戲中收集到的武器都會顯示在下方的鍵盤表中。

點擊對應的英文字母就能使用武器，若是有次數限制的，就會在右上角分數下方顯示使用次數，用完就不能再用了。

只要網頁不重整，所收集過的武器都會呈現在下方的鍵盤表中，你可以挑戰集滿所有的武器，但我玩了半天始終有幾個一直拿不到，也許得跑到很後面才會出現吧！（甩汗）與原版遊戲一樣，只要沒躲過飛鳥或仙人掌，那遊戲就會結束，可輸入暱稱與 Email 來登錄分數，與全球的玩家拼排名。