「Wonderscope」擴增實境互動式英語故事書，你也可以參與故事的演出唷！（iPhone, iPad）

我們都看過許多的故事書、聽過有聲書，也看過這些故事出現在動畫或電影裡，但你是否曾幻想過有天自己也能參與在故事之中？

「Wonderscope」就是一款可以讓小朋友們甚至是成為大人的我們體驗成為故事主角的互動式英語故事書 App，，

透過擴增實境技術讓我們能實際走入故事場景與裡頭的角色進行互動與交談，並幫助他們解決困難。

跟著指示啟動故事之後，故事裡的角色就會出現在你的身邊，並開始與你對話，當輪到你說台詞時，螢幕下方就會顯示字幕，照著唸出來就能推動故事進行，雖然不是真的可以隨便聊天，但還是能同時達到訓練英語聽力、閱讀與口說的能力唷！

隨著劇情的發展，你可能需要四處移動，與更多不同的角色互動，在新奇的虛擬世界中，進行探索、發揮想像力，在故事享受一場奇幻的旅行！不過免費版本只開放「Clio’s Cosmic Quest」可以體驗，其它的故事就需各別付費購買囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Wonderscope

Wonderscope 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Within Unlimited, Inc.

Within Unlimited, Inc. 官方網站： http://wonderscope.com/

http://wonderscope.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Wonderscope」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式時，會由這隻橘色的怪獸帶著我們做一些音量的調整與開放麥克風的使用權限。

第2步 接著會引導我們說出下方的字幕，以便進入下一個場景。

第3步 在這邊橘色怪獸會用他的手機示範，並表示如果你也想讓手機出現故事內容，就必須同意授予相機的使用權限。

第4步 正式進入後，就可以看到故事列表，只有「Clio’s Cosmic Quest」開放免費體驗，其餘的故事每部 NT$170，好像有點貴是嗎？先完成第一次的體驗，你就會想再買一部來玩了！XD 點擊「PLAY」就可以看到阿橘（跟人家很熟嗎？）站在一個平台上，有點摸不透下一步要做什麼。

第5步 四處亂看後，發現原來是要讓阿橘飛到天空中啊！出現「TAP」就給它按下去吧！遊戲就會開始啟動了！

第6步 接著故事裡的角色就會開始跟你互動，輪到你說話的時候，下方就會出現字幕，照著唸出來就可以讓故事繼續進行囉！

第7步 點擊左上角的選單鈕，可以回到首頁、重新設定故事要出現的位置、選擇章節。