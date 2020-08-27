快來找找那些還沒去過的「秘境美景/廢墟遺址」，規劃下一次的探險旅程！（Android）
在今年疫情爆發之前，許多人一年要往國外飛好幾次，到世界各地旅遊體驗不同的風俗民情，，
台灣比起其它大多數的國家來說，土地面積是小了一點，但要山有山、要海有海，風景變化多端，四季各有不同的景色，而且距離都不會像土地廣闊的國家那樣遙遠，想要輕旅行還是深度探險旅遊都沒問題！
而除了一般普遍大家都知道的熱門景點外，其實還有許多秘境是很多人不知道的唷！這個「秘境美景/廢墟遺址」旅遊地圖就幫大家收集了全台各地大大小小的私密景點，直接標註在地圖上，點擊就能開啟 Google 搜尋結果，可快速查看景點的相關資訊，也可獲得許多網友的旅遊心得分享。如果不知道下一次的國內旅遊要到哪裡去，就打開 App 找靈感吧！
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：秘境美景/廢墟遺址-旅遊地圖
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：James solution
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「秘境美景」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
開啟程式後就可以看到地圖畫面，上方會標示出許多的祕境景點或廢墟遺址，點擊就會出現「Google 搜尋」按鈕，點擊就能連結開啟搜尋頁面。右下角也有「路線導航」可以直接開啟使用。
，
Facebook 留言板