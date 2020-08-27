「Scribble Rider 塗鴉騎手」根據地形畫出不同輪胎造型的另類塗鴉遊戲（iPhone, Android）

在手遊界裡有很多被廣告耽誤的好玩遊戲，「Scribble Rider 塗鴉騎手」就是其中之一，相信大家最近在各種 App 廣告裡也都有看到它的身影，，

在廣告中試玩了一下覺得挺有趣的，就把它下載回來了。XD

它是一款與塗鴉有些關係的賽車遊戲，每個關卡開始前，玩家都必須幫賽車畫上輪胎，最基本的當然就是凡事求一個「圓」囉！但是隨著關卡中出現的各種障礙地形，只靠圓形的輪胎可就應付不了，你得視狀況改變輪胎的形狀，有時候三角形、波浪形的輪胎還可以走得更快！

遊戲以場景來區分大關卡，每個場景都分為 10 小關，需全數通關才能進入下一個場景，接受更多不同的挑戰。有些場景需要渡海、有些則需要飛天，有些有爬不完的階梯、各種凹凸不平的地形、稀奇古怪的障礙物，讓你怎麼玩都不會膩！

在關卡中還會有一位隨機的玩家跟你比賽，雖然不是即時對賽，但有個對手總是能增加緊張感與提高競爭的慾望。成功贏得比賽的話，就可以獲得金幣獎勵，這些金幣可以用來解鎖更多不同的角色、車型以及輪胎材質，雖然不能讓車騎得更快，但可以增加許多趣味性唷！

不過最後必須說的是遊戲中穿插的廣告也是挺多的，個人連網玩時是沒有到關關結束都來一個，就算出現廣告也大多可以立即或中途關閉，但介意的朋友還是別下載了，或是可考慮離線再玩，就可以不被打擾囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Scribble Rider 塗鴉騎手

Scribble Rider 塗鴉騎手 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Voodoo

Voodoo 官方網站： https://www.voodoo.io/

https://www.voodoo.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一關是教學關，在下方的繪畫區畫出一個圓，輪胎就會出現在車子上，倒數 3 秒後，就會開始前進。

走到終點即可過關，獲得第一名就能開寶箱。

接下來的關卡就會有另一位對手與你一起比賽，先到達終點的人，才能開寶箱！所以衝啊～～～

不過，沒拿到第一名也沒關係，還是能繼續往下一關前進，不甘心的話也可以再挑戰一次。

你可以隨時根據遇到的地形、挑戰來立即變換不同的輪胎造型，例如在水裡圓形的輪胎就幾乎沒有前進的動力，見到苗頭不對就可以快點更換。

有時需要飛起來的時候，也得換個輪胎造型才飛得起來哦！

所獲得的金幣可以到商店裡購買新的人物造型、車型或輪胎材質，增加更多視覺上的樂趣！