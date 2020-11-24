[限時免費] Lucas’ Clock 沒有分針的時鐘，讓生活更愜意！（iPhone, iPad）

大多數的人每天一睜開眼睛就彷彿被時間追著跑，無時無刻的在意著時鐘上的指針，想要緊緊的抓住每分每秒，，

但生活真的需要這麼緊繃嗎？有時候試著過得＂模糊＂一點，好像也很不錯。

「Lucas’ Clock」就是一款看起來有些模糊的時鐘，一般的指針時鐘上都會有時針、分針與秒針，但在這個鐘面上只會看到時針的部份，透過它你可以知道現在大約是幾點鐘，也許是上午剛過 10 點的時間，又或者是下午接近三點半，你會發現其實根本不用太過仔細的確認後面的細節。

少了分針與秒針讓整個鐘面看起來更乾淨，即使從遠處也能對時間一目了然！當你真的需要知道精確的時間時，只要點擊一下畫面任一處，就可以看到分針的位置，在 15 秒後就會慢慢消失還給你原本的清淨。

這款時鐘有提供 4 種不同的顏色與 3 種亮度可選擇，在設定選單中就能輕鬆的做調整囉！用來當做桌上鐘感覺很不錯哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Lucas’ Clock

Lucas’ Clock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： The RedHouse Apps

The RedHouse Apps 官方網站： http://www.appyroad.com/

http://www.appyroad.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lucas’ Clock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 平時的鐘面上就像左圖，只會留下「時針」，當真的需要確認分針位置時，只要點擊畫面任一處，就能顯示 15 秒的分針畫面。

第2步 點擊下方的「齒輪」就可以展開設定選單，可更換不同的主題顏色與調整亮度。