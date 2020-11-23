Zentris 配色療癒玩法簡單的立體積木消除遊戲（Android）

「Zentris」是一個在 6×6 立體遊戲盤上進行的積木消除遊戲，玩家只要將積木排入遊戲盤中，拼滿一行或一列即可消除，不過每回只會給出 3 個積木，必須全數排入後才會再給一批新的，如果盤上沒有空間可以再放入任何的積木，遊戲就會結束並結算成績

遊戲的介面配色與配樂都相當療癒，很好上手也很耐玩，除了預設的主題配色外，還有其它 10 種特色主題，不過全都有解鎖條件，大多需要挑戰達特定的分數，也有需一口氣消除 8 行或列的積木才能解鎖的主題，難度其實蠻高的哦！

雖然有些小 bug，例如無法連結 Facebook 帳號，也有玩家反應不好操作，或是偶有廣告跳出，不過我個人覺得操作方面還 OK，就算有廣告按手機的返回鍵就能直接跳過，整體來說，玩起來沒有什麼壓力，也很好打發時間。

喜歡此類遊戲的朋友可以參考看看


▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Zentris
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Playlab
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Zentris」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

 

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有教學引導，左右滑動遊戲盤可切換不同的角度，將下方的積木拖曳到適當的位置即可擺入，只有最底層可以擺放積木

 

當最底層無空間可放入新積木時，可使用下方的輔助道具來幫忙，「Drill」可消除其中一疊積木空間「Detonator」則可以引爆「黑色炸彈」，一口氣將與黑色積木相鄰的積木都清除

 

完成教學後，就可以開始自己的挑戰囉！將積木排入時會以顏色來提示玩家是否可排入，黃色代表 OK，紅色就是空間排不下，若排入後可消除，則會以白色閃爍

 

玩越久可看到越多種不同的積木，消除黑色積木時也會引爆炸彈消除周圍的積木

 

當底層無法再放入積木，也沒有道具可以使用時，遊戲就結束囉！

 

在首頁下方可點入主題列表，除了預設的主題外，其餘主題都需完成條件才能解鎖

 

最後更新：11-23, 2020 下午 3:49

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板