504 個常用英文單字學習工具～504 Essential English Words（iPhone, iPad）

「504 Essential English Words」是一款英文單字學習工具，整理出英文中最常見的 504 個單字，並附有英文釋義與例句。內容分為 42 個堂課來進行，，

每堂課裡包含 12 個單字，難度由淺入深，可以依自己的時間安排，逐一的學習。

每個單字卡中的內容不止單字本身有提供發音，連同英文釋義與例句也同樣可以透過點擊播放語音唷！以英文來學習英文可以幫助我們直接用英文來思考，而不是用從小就習慣先英翻中的學習方式，也可以學習到更多同義或是其它相關的單字。

另外程式也有提供包含「字卡」與「五選一」的簡單測驗遊戲，可以幫助使用者更加深印象，也可以用來測試自己對單字的熟悉度。答錯的單字還會收集起來，除了可以方便複習外，也可以針對這些答錯的單字進行綜合測驗。

若想加強自己的英文單字量，但不知道該從哪裡開始著手，先將這 504 個單字學起來也是一個不錯的方法哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 504 Essential English Words

504 Essential English Words 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Yusuf Demirci

Yusuf Demirci 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「504 Essential English Words」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以直接看到課程列表，每一個「課程卡」上都會列出該課程裡所可以學習到的單字，點擊或向左滑即可依序看到「單字卡」。

點擊「單字卡」就可以看到完整的內容，包含英英釋義與例句，點擊都可以聽到發音。在單字上卡繼續向左滑就可以再學習下一個單字。

在「Games」可看到兩種測驗遊戲，包含字卡與五選一。點擊右上角的「篩選器」可勾選想要測驗的課程範圍。

「字卡」遊戲會給出英文釋義，讓使用者猜出背面正確的單字，點擊即可翻面查看答案。向左滑動可以進行下一題。

「五選一」遊戲一樣是給英文釋義，但會有五個單字選項，選擇正確會顯示綠色，錯誤的話就會顯示為紅色。一樣向左滑動可進行下一題。

在下方切換到「Profile」，這邊會將測驗遊戲中答對與答錯的單字列出來，答錯的單字上會標示出答錯次數，點擊可開啟字卡再次複習內容。點擊「Play」即可將所有答錯的單字進行「五選一」的測驗。