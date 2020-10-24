504 個常用英文單字學習工具～504 Essential English Words（iPhone, iPad）
「504 Essential English Words」是一款英文單字學習工具，整理出英文中最常見的 504 個單字，並附有英文釋義與例句。內容分為 42 個堂課來進行，，
每個單字卡中的內容不止單字本身有提供發音，連同英文釋義與例句也同樣可以透過點擊播放語音唷！以英文來學習英文可以幫助我們直接用英文來思考，而不是用從小就習慣先英翻中的學習方式，也可以學習到更多同義或是其它相關的單字。
另外程式也有提供包含「字卡」與「五選一」的簡單測驗遊戲，可以幫助使用者更加深印象，也可以用來測試自己對單字的熟悉度。答錯的單字還會收集起來，除了可以方便複習外，也可以針對這些答錯的單字進行綜合測驗。
若想加強自己的英文單字量，但不知道該從哪裡開始著手，先將這 504 個單字學起來也是一個不錯的方法哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：504 Essential English Words
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Yusuf Demirci
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「504 Essential English Words」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式後，就可以直接看到課程列表，每一個「課程卡」上都會列出該課程裡所可以學習到的單字，點擊或向左滑即可依序看到「單字卡」。
點擊「單字卡」就可以看到完整的內容，包含英英釋義與例句，點擊都可以聽到發音。在單字上卡繼續向左滑就可以再學習下一個單字。
在「Games」可看到兩種測驗遊戲，包含字卡與五選一。點擊右上角的「篩選器」可勾選想要測驗的課程範圍。
「字卡」遊戲會給出英文釋義，讓使用者猜出背面正確的單字，點擊即可翻面查看答案。向左滑動可以進行下一題。
「五選一」遊戲一樣是給英文釋義，但會有五個單字選項，選擇正確會顯示綠色，錯誤的話就會顯示為紅色。一樣向左滑動可進行下一題。
在下方切換到「Profile」，這邊會將測驗遊戲中答對與答錯的單字列出來，答錯的單字上會標示出答錯次數，點擊可開啟字卡再次複習內容。點擊「Play」即可將所有答錯的單字進行「五選一」的測驗。
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