Pazoo 花窗玻璃風日文動物假名拼圖遊戲（iPhone, iPad）

有在學習日文的朋友，可以來玩玩這款名為「Pazoo」的遊戲，它是一款以動物為主題的日文假名移動拼圖遊戲，，

裡頭共有 112 種不同的動物，每個關卡都需要拼出兩種以上的動物名稱，不過這些動物原本都會以影子的狀態出現，當玩家正確用假名拼出名稱後，牠們才會真正的現形。

動物們都是以花窗玻璃風格呈現，可愛又富有藝術感，這也讓玩家在動物影子狀態下難以猜出動物的原貌，增加遊戲的挑戰性！從第 4 關開始，每個關卡還會額外加入一個小謎題，不過這小謎題沒拼出來還是可以過關的，算是開發者給玩家的一個小驚喜。

假名方塊會隨機排列在九宮格的區塊中，透過滑動可移動方塊的位置，直向或橫向拼出題目動物的正確名稱即可過關，使用的移動步數越多，可獲得的星數就越少。如果不知道動物的日文名稱是什麼，遊戲裡也有提示可以使用，看廣告就能取得完整的名稱，或也可以選擇交換兩個假名方塊的位置，以便更快拼出正確的名稱。

如果知道動物的名稱，那麼拼圖遊戲的部份就不算太難，如果你正在學習日文，而且想找些相關的遊戲來玩的話，「Pazoo」會是一個還蠻有趣的選擇哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pazoo

Pazoo 軟體語言： 日文

日文 開發人員： GLOBAL GEAR, K.K.

GLOBAL GEAR, K.K. 官方網站： https://global-gear.jp/

https://global-gear.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pazoo」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點擊按鈕即可進入關卡，動物們一開始都是影子狀態，必須被正確拼出名稱才會現形。在下面選擇要玩的關卡，一次會解鎖四關，必須全數過關才會再解鎖下四關。

點入關卡後，可看到關卡的難度，點擊右邊的按鈕即可進入挑戰。從影子來猜測是什麼動物，然後使用下方的假名方塊來移動拼出即可過關。

移動方塊拼出動物名稱後，動物的圖片就會出現了。

全都拼出後即可過關。使用的步數越少，可獲得越多的星數。返回關卡列表後，就可以看到剛剛找出來的動物已經出現在上方囉！

從第 4 關開始，就會加入「小謎題」。在左上角可以看到它的影子以及假名的字數，點擊「電燈泡」可以看廣告獲得提示，或是選擇交換兩個假名方塊的位子。「小謎題」也有提示可以使用哦！不過記得要先拼出小謎題的答案，再去拼動物的名稱，不然拼出動物名稱後就會自動過關了。