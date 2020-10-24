「Pixel Me」8bit 像素風頭像產生器

「Pixel Me」是一個線上的像素頭像產生器，只要將個人照上傳到網站上，它就會自動裁切保留人臉的部份，，

並在數秒內產生一張像素風格的頭像。你可以依喜好來選擇解析度，越細緻就能越接近原照的狀態，轉換的效果相當好！

如果覺得只有單純的頭像好像有點無聊，還可以切換成「Pro Mode」，就能加入背景底色，或是調整亮度、對比、飽和度以及色調，製作好的像素頭像可以直接保存下來使用，或是選擇分享到 Facebook、Twitter、WhatsApp。

甚至可以進一步將像素頭像製作成桌布圖片，可調整頭像的密集度、大小、角度，當然也一樣可以變換背景色、調整亮度、對比、飽和度等，完成後就可以下載一張獨一無二的桌布了！也支援手機使用唷！

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網站名稱： Pixel Me

Pixel Me 網站網址：https://pixel-me.tokyo/en/

使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊「Get started」。

第2步 點擊「Select from the Library」從電腦或手機相簿中選取照片。

第3步 選取照片後，網站就會進行分析並轉換為像素頭像。可在下方選擇適合的解析度，或是點擊「Pro Mode」使用更進階的編輯工具。

第4步 進階編輯工具包含背景色、亮度、對比、飽和度以及色調的調整。點擊下方的箭頭可進入下一步。

第5步 點擊最右側的按鈕即可將頭像保存下來。使用電腦的話，在頭像上按滑鼠右鍵即可「另存圖片」，手機上只要長按頭像就可以選擇儲存了。

第6步 再繼續往下拉就可以看到製作桌布的部份，下方一樣有一些調整工具，可以依喜好來調整背景色、解析度、密集度、大小、角度與亮度、對比、飽和度、色調。最後按下「Download」即可將桌布下載保存。