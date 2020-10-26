「來！我跟你說！」風格獨特的晚輩圖產生器，快速製作回應長輩們的關心～

不知道現在還有多少人仍然每天都可以收到長輩圖呢？我個人是只有剛開始興起時有收過一些，後來就 safe 了，如果你還是經常會收到來自長輩們的關心，，

想回應但又不知道該回些什麼的話，「來！我跟你說！」是一個新的選擇！

它是一個線上的晚輩圖產生器，號稱一分鐘就能製作出晚輩圖來回應長輩們炙熱的關心。提供許多風格獨特的背景圖，並有內建多種問候語及動態貼圖，直接選用就能快速完成。

背景的部份有許多不同類型的主題，除了一般常見的動物、風景圖外，也有色彩超豐富、畫風超特別的圖片可以選用。問候語可任意選擇，單句使用或組合不同的詞句皆可，可依需求自由擺放位置，再加上一些可愛的貼圖，一張晚輩圖就完成了～

完成的晚輩圖可以直接透過 LINE 或 Facebook Messenger 傳送出去，也可以將圖片下載回來保存唷！

繼續閱讀

使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊「關心，從這裡開始」，接著會有漫畫式的介紹，可向左滑看完或是點擊「Skip」跳過。

第2步 點擊「開始製作晚輩圖」即可選擇想要使用的背景。

第3步 背景的部份可在上方左右滑動查看更多不同的主題分類。

第4步 選定背景後，按下「下一步」就能再加入「愛的呼籲」問候語或是「貼紙」了。

第5步 問候語的部份也有分成幾個不同的分類，可自由組合或選用單句。選用問候語後，可以調整大小、角度與擺放位置。

第6步 「貼紙」的部份也有很多不同類型的選擇。選用後一樣可以調整大小、角度與位置。

第7步 按下完成即可分享或保存。可透過 LINE 或 Messenger 直接分享。使用手機的話可長按圖片選擇「下載圖片」，使用電腦就可以點擊滑鼠右鍵選擇「另存圖片」。