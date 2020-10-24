Focusli 可幫助集中精神的背景聲音播放器，超過 100 種聲音任你選！

工作或念書等需要專注的時刻，如果聽廣播、音樂反而會讓你分心的話，或許環境音會是更好的選擇它可以在背景幫我們增加整體環境聲音的豐富度，但又不會大到足以影響注意力，可讓我們忽略外在各種惱人的聲響，更集中精力在眼前更重要的事物上。

「Focusli」是一個最近才推出的線上背景聲音播放器，預設有富士山、露營、冥想、咖啡廳、雨林等 6 種混音組合，可以直接點選使用，每一款混音由 2~4 種環境音所組成，還可以依需求來調整每一個環境音的音量大小

或者你也可以從 100 多種的環境音裡自行調配出喜歡的組合，無論是想要在火車通過時下起傾盆大雨，還是想把辦公室變成雨林，甚至想要瞬移到悠閒的海灘上看本書，「Focusli」都可以輕易的將你送到任何地方有興趣的朋友，可以一起來試試看哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到 6 種混音組合，直接點選就可以開始播放下方有列出單音目錄，可以快速切換到想要使用的單音，或者直接拖曳網頁也可以逐一看到所有的環境音選項

開始播放後，在下方就會出現控制器，可以暫停、停止或是點入調整每個單音選項的音量

如果不使用混音，在下方單音列表中也可以自行組合多種不同的環境音，每項同樣可各別調整音量大小

在網頁最上方有提供播放定時器，輸入需要的時間後，按下「Start」就可以開始倒數計時，時間結束後就會自動停止播放，當做番茄鐘使用也不錯哦！