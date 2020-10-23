「Animal Block」萌萌的動物方塊消除遊戲（Android）

「Animal Block」是一款玩法很常見的方塊消除遊戲，將各種形狀的方塊擺放進遊戲格中，填滿一整行或列即可消除，，

不過在這款遊戲裡，所有的方塊都變成了可愛的動物，有熊貓、乳牛、老虎、馬、兔子、貓咪……等 10 種不同的動物，為遊戲增添了許多萌感！

透過在遊戲中消除方塊可賺取金幣，消除特殊方塊還可以獲得更多額外的獎勵，儲存到足夠的金幣後，就可以去扭蛋機隨機解鎖新的動物方塊或背景主題，搭配輕鬆的配樂與可愛的音效，讓整個遊戲玩起來相當療癒唷！

遊戲沒有給玩家任何的壓力，可以玩多久、獲得多少分數全都以玩家的消除能力而定，每次會給玩家三塊一組的方塊，必須將方塊全數擺入才可以再拿到下一組，如果遊戲格還有空間，但擺不下特定形狀的方塊，遊戲就會自動結束囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Animal Block
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：SEPTENI CROSSGATE
  • 官方網站：https://www.cgate.jp/index.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Animal Block」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

初次遊戲時會進行 5 步驟的遊戲教學，如果之前沒玩過此類遊戲，可以跟著教學了解一下哦！簡單來說就是將方塊排入，可以填滿一整行或列即可消除，重點就是要注意剩餘方塊的位置，盡量不要讓空格太分散，以免無法排入某些特定形狀的方塊。

 

下方就是待用方塊，每次會給 3 塊，全部排入後才會再給下一組。

 

消除方塊時可獲得金幣，若其中又有包含特殊方塊就可以再獲得額外的獎金。但當下方的方塊無法排入遊戲格時，遊戲就會自動結束。

 

當金幣存夠了的時候，就可以到「扭蛋機」去隨機解鎖新的動物方塊或背景主題。

 

抽到的主題或動物方塊都會收在「SKIN」裡，可以在這邊選用更換唷！

 

最後更新：10-23, 2020 下午 3:41

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