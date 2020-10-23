「おいしくなるカメラ」可以讓食物看起來變好吃的神奇相機（iPhone, iPad）

以前的人用文字寫日記，現在的人則用照片寫日記，生活中大大小小的事，，

都喜歡用手機拍照張做記錄，用餐前當然也要讓手機先吃啦！幫美食拍照也是一種很療癒的事哦！不過每次拍照後，照片看起來是不是都沒有餐點本人好吃呢？其實只要在照片上動點手腳，就可以讓美食看起來更美味哦！

「おいしくなるカメラ」就是一款美食專用的相機 App，在拍照當下就能選用各種美食濾鏡，將餐點最美好的一面保存下來，程式還有提供模糊效果，可以輕鬆將視覺的焦點集中在主菜之上。

另外它也是照片編輯器，在相簿中的美食照也可以透過它來進行調整唷！濾鏡的部份共有 19 款，雖然一開始只開放前 4 款可選用，但只要透過程式分享編輯後的照片，就可以一一解鎖所有的濾鏡囉！操作相當簡單，全都只要一鍵就能套用，不用再費心微調就很好吃！（咦）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： おいしくなるカメラ

おいしくなるカメラ 軟體語言： 日文

日文 開發人員： kaoru tsutsumishita

kaoru tsutsumishita 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有一些介紹，看完就可以正式進入相機。

第2步 如果想直接拍照，在下方就可以選取濾鏡，右側按鈕可加入「模糊效果」，點擊中間的按鈕即可拍照，左側按鈕可開啟「相簿」選取照片。若使用相簿的照片，需先裁切成方形。

第3步 只是隨便套用一個濾鏡，整個是不是好吃很多！？

第4步 點擊右側的按鈕一樣可以加入「模糊效果」，可使用兩指斜拉縮放範圍，也可拖曳移動焦點位置。下方的濾鏡雖然一開始只有前 4 種可選用，但只要分享編輯後的照片，就可以陸續解鎖所有的濾鏡。

第5步 點擊「✓」即可選擇保存照片或分享。（其實不用真的分享也可以解鎖，只要點擊想要分享的 App 即可，不需真的送出。）