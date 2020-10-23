只要有心，人人都可以變成鬼娃恰吉！「My Evil Doll」萬聖節鬼娃頭像產生器

台灣有農曆鬼月，在國外也有萬聖節，雖然多數的人都不太理解萬聖節的意義，，

不過只要有 Party 開、變裝遊戲可以玩，大人小孩都可以玩得很開心！但如果你只想在網路上來點萬聖節的氣氛，就用「My Evil Doll」幫自己做一個鬼娃風的頭像吧！

「My Evil Doll」是一款專為萬聖節設計的鬼娃頭像產生器，只要將自己的照片上傳到網站，AI 就會在數秒後把你變成鬼娃恰吉！除了靜態的圖片外，還有提供 MP4 影片檔，可以看到從正常的照片變成鬼娃的過程，最後鬼娃還會再做出耍狠的表情做為結尾。

雖然乍看之下會覺得有點恐怖，但其實又挺可愛有趣的，大家不要太害怕哦！鬼娃頭像可以下載保存，也可以透過 Facebook、Snapchat、WhatsApp 或是 Telegram 直接分享出去唷！下面的影片可以看到一些變臉的範例，有興趣的朋友，也一起來試試吧！

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網站名稱： My Evil Doll

My Evil Doll 網站網址：https://myevildoll.com/

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可以看到一些變臉的範例，點擊「UPLOAD PHOTO」即可上傳自己的照片。

第2步 等待數秒後就可以看到自己的鬼娃照了！在下方可以選擇下載或其它的分享方式，在上方切換到「Video」就可以看到變臉的動態影片囉！

第3步 影片的部份一樣可以下載與分享。