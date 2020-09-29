[限時免費] 需要專注時，就來「keepOFF」點炷香！（iPhone, iPad）
一般人家裡如果有設置神明廳或祖先桌，通常每天早晚都會點炷香拜拜請安，不過「香」在古時候除了拿來拜拜外，，
當需要認真工作或讀書時，不妨就打開「keepOFF」點炷香，讓它在手機螢幕上靜靜的、緩緩的燃燒，當香燒盡時，就會敲響鐘聲提醒你。程式中預設有最短 10 分鐘，最長 60 分鐘的 6 種燃香選項，可以依自己需要專注的時間來做選擇。
當開始燃香後，畫面就會全黑只保留香在正中間持續燃燒，此時可以關閉螢幕，時間仍會繼續倒數，並建議將手機靜音或關閉網路，避免你的專注被外在因素所干擾，不過它並沒有強制作用，開始計時後仍可跳離程式使用其它的 App，所以其實還是比較適合有自制力的朋友使用囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：keepOFF
- 軟體語言：簡體中文,英文
- 開發人員：Zhiqiang Wang
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「keepOFF」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式即可看到 6 種不同的時間選項，隨著時間越長，香的長度也越長。
第2步 選擇需要的時間後，就會點燃香開始倒數，若中間想休息一下，可以向下滑動暫停計時。若想中斷專注時間，只要再往下滑動一次即可強迫結束。
第3步 向上滑動可繼續計時，當時間結束後就會敲響鐘聲提醒你。
第4步 在下方可看到累積的專心次數與總時長。往上滑動可喚出「Settings」選單，可以設定鐘聲狀態、是否顯示時間以及更換不同的香。
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