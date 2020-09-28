方便使用的「血壓記錄」，有多種統計圖表、匯出、備份功能（Android）

有在定時測量血壓的朋友，不知道都是用什麼方式來記錄數值的呢？大多人可能都是直接拿醫院提供的血壓本，用手寫的方式記錄吧！雖然這樣對不擅長使用手機的朋友來說簡單又直接，，

可是如果筆跡不是很工整的話，其實對醫師來說並不容易查看，而且也無法快速的了解血壓的平均值或趨勢變化。

如果可以的話，下載「血壓記錄」來幫助記錄應該會好很多，這款 App 的操作方式蠻直覺的，可以用「日曆」的方式來呈現，點擊日期就可以新增記錄，必填的項目為收縮壓、舒張壓與脈搏，而且會自動以當前的時間做記錄，不需另外手動設定時段哦！

除了血壓的部份外，也可以再進一步記錄體重、血糖或是因應目前疫情需要，可再加入體溫的部份。測量血壓時的姿勢與測量位置也都可以做完整的記錄，如果有多人要同時記錄或是需要其它的分類，可利用「標籤」的方式來處理，其餘還有想補充的則可以寫在「備註」欄中，欄位的設計可說是蠻完善的。

長期記錄下來，當需要回診時，就可以直接將記錄轉為 PDF 檔列印出來，或是以 html, csv, xls 等格式導出，將血壓記錄提供給醫師參考，不過這列印或導出都屬於進階功能，需購買完整版才可使用。

另外在程式當中還有設計多種的統計圖表，例如會分析不同時段血壓數據的最大、最小、平均值，也可以利用圓餅圖查看血壓的分佈狀況，或是透過折線圖來觀察一段時間內的血壓、脈搏高低變化等，這些都是單純用手寫記錄無法快速獲得的分析資訊哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：血壓記錄
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：aadhk
  • 官方網站：http://www.androidappshk.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「血壓記錄」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式後，可以選擇用「日曆」模式來記錄，或是直接在「血壓記錄」中新增。「日曆」點開後，當天有記錄的話就會標示「*」，會用不同的顏色來代表血壓的高低狀況。點擊日期後會顯示「＋」再點入即可新增記錄。

 

必填的欄位包含收縮壓、舒張壓及脈搏，日期的部份會以當下的時間為準，如果是補記錄的話，也可以點入手動選擇日期與時間。其餘的體重、位置、姿勢就看使用者是否需要做設定。標籤的部份可以用來進行分類，可點入「新增」加入自己需要的標籤，其它還有需要記錄的，就可以寫在「備註」欄中。

 

輸入完成後，就可以在日曆下方看到當天的記錄，前方可看到血壓狀況是正常、低血壓或高血壓等。在首頁切換到「血壓記錄」就可以看到當月份的血壓記錄列表，在這邊也可以點擊右下角的「＋」新增記錄哦！

 

在左下角可以選擇以 PDF 格式列印或分享，也可以匯出成 Excel 檔案，不過這些功能都屬於付費完整版才能使用的。

 

「統計」功能中包含數據分析、圓餅圖與折線圖。分析的部份會自動區分不同時段的數據，相當方便。圓餅圖可以查看當月份的血壓分佈狀況，折線圖則可看出趨勢變化。

 

在「設定」裡也可以編輯「標籤」，若需要記錄血糖或體溫，也可以在這邊勾選啟用哦！

 

最後是「數據」，這邊可以進行備份，選擇保存在 SD 卡或 Google 雲端硬碟，之後換手機或是數據不慎遺失時，就可以再進行還原。

 

最後更新：09-28, 2020 下午 3:37

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