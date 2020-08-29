教你如何把「電子發票載具」放在鎖定畫面，不用解鎖就能掃條碼！（Android）
現在越來越多人習慣使用手機載具來存放電子發票，不但可以減少紙張的使用，每個月也可以省下一張一張人工對發票的時間，，
那麼已有手機載具的朋友，平常又是怎麼使用它的呢？有些人會乾脆把條載具條碼印出來，貼在錢包、手機殼、悠遊卡或是其它方便拿取的地方，在付款時，就可以方便讓店員掃條碼；有些人則會利用像「Photo widget」或「照片小部件」的桌面小工具，把條碼放在手機桌面，需要時再滑過去。
但其實在手機上還有更方便的做法，那就是讓它直接出現在鎖定畫面中，連解鎖手機都不用就可以快速掃到載具啦！這邊要使用的工具程式就是「Notification Maker」，它算是上篇介紹的「Notification Notes」的進階版，同樣是讓我們可以將需要的資訊擺放在通知欄中，不過「Notification Maker」除了文字以外，還可以支援擺放圖片，就可以用來放置我們的手機載具囉！
在設定方面「Notification Maker」也多了定時提醒、重覆提醒的功能，甚至還可以從其它的應用程式透過「分享」功能來輕鬆建立提醒事項，比起「Notification Notes」功能豐富許多，但相對操作介面也就沒那麼單純了，各有各的優點，想要自訂通知訊息的朋友可依自身的使用需求來做選擇。
將手機載具透過「Notification Maker」長駐在通知欄後，在鎖定畫面就也可以看到它的存在，以後需要掃手機載具時，只要輕輕下滑就能展開條碼使用了！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Notification Maker
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Valentin Wagner
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 5.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Notification Maker」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 初次開啟會有簡單的程式介紹，點擊「→」最後按下「✓」即可進入程式。
第2步 點擊右下角的「＋」再點入「Image」從相簿中找到已準備好的手機載具條碼。在申請手機載具的過程中，就可以將載具條碼下載回來，再簡單裁切一下調整一下大小，就可以拿來使用了。
第3步 在相簿選擇手機載具條碼的圖片後，就會直接進入通知的設定畫面，標題可以選填，因為我們需要它長駐在通知欄，所以要勾選「persistent」。若是其它通知項目想要特定時間才跳出通知，可點入「Show immediately」設定提醒日期與時間。「Show once」則可設定重覆提醒的規則。
第4步 下方還有六種顏色可以選擇，最後按下「CREATE」即完成建立。
第5步 下拉通知欄就可以看到所建立的通知訊息，下滑或點擊右側的小箭頭就可以展開圖片。
第6步 在鎖定畫面也可以看到通知訊息，同樣下滑或點擊右側小箭頭即可展開圖片來使用囉！
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