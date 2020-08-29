Notification Notes 怕忘記的通通寫在通知欄！不解鎖螢幕也看得到（Android）
你是忘記了，還是根本想不起來？（咦）生活中有很多大大小小的事需要處理，繳卡費、繳電話費、繳學費、回電給某人、家裡的衛生紙用完了、下班還要去超商取貨……，，
「Notification Notes」是一個功能很單純的通知欄筆記小工具，在主程式可以把它當做一般的待辦事項或筆記本來使用，可以輸入標題與內容，而當有某件事今天一定要辦、不能忘記的時候，只要將該事項的開關打開，它就會自動出現在通知欄中，下拉通知欄就會看到，同時它也會出現在鎖定畫面中，就算不解鎖螢幕也同樣可以看到。
當有提醒事項在通知欄中時，「Notification Notes」的桌面圖示右上角也會顯示紅色的數字通知，操作簡單又有多重的提醒效果，絕對可以讓你感受到一種想忘也忘不掉的貼心服務，以後再也不會遺忘各種待辦事項啦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Notification Notes
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Kalle Huttunen
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.0.3 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Notification Notes」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，點擊右下角的「＋」即可新增筆記或待辦事項。可輸入標題與內容，也可以只單純輸入其中一項。輸入後按下「SAVE」即完成建立。
第2步 預設會顯示在通知欄中，下拉通知欄就能看到它。如果暫時不需通知，可關閉右側的開關即可。
第3步 在鎖定畫面與桌面的程式圖標上也都會同步出現提醒。
第4步 如果有一則以上的筆記通知，通知欄的圖示就會顯示多個小圖示，點擊右上角進入「Settings」的話，可以開啟「Gruop notifications」，就可以將筆記通知整合成一個群組。不過…
變成群組的筆記通知預設就只能看到第一筆通知，必須下拉或點擊右側的小箭頭才能展開看到所有的筆記通知。
第5步 「Theme」可切換為 Dark 暗色主題。最後，在筆記清單中，單擊事項可再次編輯內容，長按事項就可以選擇刪除囉！
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