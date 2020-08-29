Notification Notes 怕忘記的通通寫在通知欄！不解鎖螢幕也看得到（Android）

你是忘記了，還是根本想不起來？（咦）生活中有很多大大小小的事需要處理，繳卡費、繳電話費、繳學費、回電給某人、家裡的衛生紙用完了、下班還要去超商取貨……，，

有時不是故意忘記，而是真的事情多到想不起來，寫在待辦事項 App 裡，也可能會忘記打開來看，要不就用「Notification Notes」寫在通知欄裡吧！

「Notification Notes」是一個功能很單純的通知欄筆記小工具，在主程式可以把它當做一般的待辦事項或筆記本來使用，可以輸入標題與內容，而當有某件事今天一定要辦、不能忘記的時候，只要將該事項的開關打開，它就會自動出現在通知欄中，下拉通知欄就會看到，同時它也會出現在鎖定畫面中，就算不解鎖螢幕也同樣可以看到。

當有提醒事項在通知欄中時，「Notification Notes」的桌面圖示右上角也會顯示紅色的數字通知，操作簡單又有多重的提醒效果，絕對可以讓你感受到一種想忘也忘不掉的貼心服務，以後再也不會遺忘各種待辦事項啦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Notification Notes

Notification Notes 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Kalle Huttunen

Kalle Huttunen 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Notification Notes」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊右下角的「＋」即可新增筆記或待辦事項。可輸入標題與內容，也可以只單純輸入其中一項。輸入後按下「SAVE」即完成建立。

第2步 預設會顯示在通知欄中，下拉通知欄就能看到它。如果暫時不需通知，可關閉右側的開關即可。

第3步 在鎖定畫面與桌面的程式圖標上也都會同步出現提醒。

第4步 如果有一則以上的筆記通知，通知欄的圖示就會顯示多個小圖示，點擊右上角進入「Settings」的話，可以開啟「Gruop notifications」，就可以將筆記通知整合成一個群組。不過…

變成群組的筆記通知預設就只能看到第一筆通知，必須下拉或點擊右側的小箭頭才能展開看到所有的筆記通知。

第5步 「Theme」可切換為 Dark 暗色主題。最後，在筆記清單中，單擊事項可再次編輯內容，長按事項就可以選擇刪除囉！