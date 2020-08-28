NEON VIDEO MAKER 閃爍霓虹動態文字圖產生器（Android）

大家都在網路上分享文字，要怎麼樣才能更有吸睛效果呢？答案也許就在「NEON VIDEO MAKER」裡了！它是一款霓虹動態文字圖產生器，提供 50 多種的霓虹模版，巧妙的搭配背景就能讓你的文字變得獨一無二！

程式有許多內建的背景可以選用，當然也可以使用自己相簿中的照片或影片來做為背景，接著再從文字模版中選擇適合的霓虹特效，就可以進一步的修改文字內容，使用英文就可以延用模版中的特殊字體，輸入中文字可正常顯示，但就沒有特別的字體可以使用囉！

每個霓虹模版都還可以再更換不同的文字配色或是調整它的亮度與強度，如果還覺得不夠特別，程式中也有準備 8 種的濾鏡可以套用，能讓整體畫面增加更多的色彩與神祕感，有興趣的朋友可以來嘗試看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： NEON VIDEO MAKER

NEON VIDEO MAKER 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Platfarm Inc.

Platfarm Inc. 官方網站： https://www.instagram.com/challaneon.global

https://www.instagram.com/challaneon.global 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 因裝置而異

Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「NEON VIDEO MAKER」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「＋」就可以選擇內建的背景（需連網，大多需付費購買）或切換到「My Album」從相簿中選取想要使用的照片、影片

第2步 選擇背景後，可裁切需要的尺寸，按下「✓」後就可以在下方選擇想要使用的霓虹文字模版

第3步 免費的模版數量不多，但其它上鎖的模版也可以透過觀看廣告來免費使用一次

第4步 選擇模版後，還可以再調整亮度、強度與文字的配色組合

第5步 點擊模版即可輸入想要的文字內容

第6步 在右下角切換到「NEON FILTER」就可以加入濾鏡效果，還可調整濾鏡強度、暗角範圍等

第7步 完成後，點擊右上角的「Save」即可選擇儲存為影片、GIF 或靜態圖片

不過選擇儲存為 GIF 格式的話，畫質會有點杯具（如下圖），可以的話還是存成影片格式會好很多