結合動物與星座運勢的放置養成遊戲～「星光花園」超可愛、超療癒的啦！（iPhone, Android）

平常就很喜歡動物的朋友們，打開「星光花園」保證眼睛一定會狂噴愛心的！它是一款非常可愛、非常療癒的放置養成遊戲，結合數十種的動物與星座所打造而成，，

在遊戲中第一個出現的動物就是貓咪，而且一般遊戲教學都是用「小手」指示，在這裡可是「貓掌」啊～～～

雖然遊戲的細節蠻多的，不過只要跟著粉嫩的小貓掌東按按西點點的，相信大家一定可以慢慢的掌握玩法。說實在的玩法也不困難，因為遊戲的重點就是賣萌而已，打開遊戲搭配優美的配樂整個就是舒服！

在遊戲中玩家就是星光花園的大總管，在這片大花園中還分為多種不同的主題花園，而每個主題花園都會由一名動物做為管理員，提升管理員等級就能進一步提升花園的等級，就能產出更多的「星星」與獲得更多的「愛心」，還可以幫管理員們改變不同的造型，真的是太可愛啦！

主題花園升級後就會加入新的裝飾物，可能是一張椅子也可能是各種的花花草草，透過召喚各種動物訪客也能進一步提升整個花園的星星產出量，同時花園也將越來越熱鬧！另外，在遊戲中還有提供關於星座的資訊，玩家可以登錄自己的星座，就能每天查看星座運勢囉！

與大多數的放置養成遊戲一樣「星光花園」也有提供「拍照」功能，但它很特別的是有 AR 功能，可以更自由自在的欣賞夜空與花園中的美景，在拍照後還有數十種的濾鏡效果可以選用，整個功能真的相當的豐富。一開始玩或許會覺得很細碎，但動物們可愛的模樣真的勝過一切，你來玩看看就會懂了。（來嘛來嘛～）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 星光花園

星光花園 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Gamepub CO., LTD

Gamepub CO., LTD 官方網站： https://gamepub.co.kr/

https://gamepub.co.kr/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲中跟著小貓掌的指示，就可以慢慢的學會遊戲裡的一些重點操作。

像是用「愛心」來召喚動物。

每新增一隻新的動物，就能夠幫助花園整體的成長唷！

提升花園與管理員的等級，就可以讓花園有更多不同的裝飾，變得豐富又美麗。

除了地面上的花園外，夜空中的星座也要來了解一下。12 星座需要一一研究進行解鎖，每個星座都會有相關的介紹，可以藉此機會好好了解一番。透過研究星座也可以提高花園星星的獲得量哦！

在遊戲中還有無數的任務與成就等著玩家們來挑戰，完成即可獲得各種獎勵。

在商店裡可以開寶箱來獲得動物或是裝備，可以解鎖更多的動物，或是幫管理員們穿上可愛的衣服。

「拍照」時也有很豐富功能可以使用，像是可套用濾鏡、加入景深，或是在夜空中加入星座、使用 AR 功能等。