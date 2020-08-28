登山不小心迷路了該怎麼辦？教你用手機簡單 5 步驟找到目前所在座標

台灣雖然不大，但是仍有許多高山可以供登山愛好者來挑戰，山上的環境變化萬千，一定要結伴同行，才能互相有個照應，那麼如果真的不幸在登山的途中迷路了，該怎麼辦呢？

大家一定會想拿起手機打 119 求救，但一座山那~~~麼大，總要讓對方知道自己身在何處，可是山上的收訊比較差，甚至會收不到任何訊號，要怎麼查詢自己的所在位置，並告訴 119 的人員呢？霧台消防分隊就有教大家如何在沒有網路的狀況下簡單 5 步驟就快速查詢所在位置的座標大家有空就可以先學起來，不僅可以自救也可以救人哦！

1.打開飛航模式2.打開「位置」3.打開Google地圖4.放到最大5.長按「小藍點/小灰點」直到出現座標6.座標報給119

開啟「飛航模式」除了可以省電外，也可以避免重複接收通訊基地台定位而造成定位不準確的問題。

若想知道更詳細的操作方式，以下有分別說明 Android 手機與 iPhone 的查詢方式，可再繼續往下看

Android 手機查詢座標方式：

第1步 打開手機後，向下滑動展開通知欄，再次向下滑即可開啟如右圖的畫面，通常可在裡頭找到「飛航模式」與「位置」兩個功能，將這兩項功能打開

第2步 接著再打開「Google 地圖」，「小灰點」顯示的位置就是你目前的所在位置

第3步 將地圖兩指斜拉放到最大後，長按「小灰點」直到下方出現座標為止位置的中文可能不太準確，但座標是正確的，將該座標告訴 119 人員即可點擊展開座標資訊後，可點擊將座標複製到剪貼簿

iPhone 查詢座標方式：

第1步 開啟「設定」後，就可以找到「飛航模式」通常 iPhone 應該都有開啟定位功能，如果你不確定自己的是否有開啟的話，可到「隱私權」的「定位服務」查看狀態或開啟

第2步 打開「Google Maps」，「小藍點」就是你目前所在的位置

第3步 將地圖放至最大後，長按「小藍點」直到下方出現座標位置，就可以將這個座標提供給 119 人員，展開座標資訊同樣可點擊複製