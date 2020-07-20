「照片小部件」在手機桌面製作一面時尚的照片牆（Android）
喜歡用照片來記錄生活的朋友，是否在家裡都擁有一面充滿回憶的照片牆呢？利用照片加上各種美麗的相框，在牆上精心的排列，，
只要透過像「照片小部件」這類型的 App，就能讓我們在手機桌面打造一面照片牆！它是一款可以將照片擺放在桌面的 Widget 小工具，任何照片都能指定擺放在各個需要的位置，並可自由調整每張照片要顯示的大小範圍，操作相當簡單。
每張照片都會自動加入相框，免費版本有提供 6 種相框設計可選擇，無論你的桌面顏色是深是淺都能找到適合的相框。將照片整理到同一個資料夾中，就能透過左右箭頭輕鬆切換顯示不同的照片，無論是用來展示照片或是將一些常用的條碼（例如手機載具）、課表擺放在桌面方便查看，「照片小部件」都能滿足我們的使用需求唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：照片小部件
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Lai Jia Jing
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「照片小部件」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 完成安裝後，如果不知道怎麼在桌面新增小工具，可以打開程式查看說明。在桌面空白處長按後，選擇「Widgets」。（注意：每款手機的小工具設置方式可能略有不同）
第2步 找到「照片小部件」後，直接拖背到桌面擺放，顯示的範圍預設為 4×3，但若桌面空間不足，小工具也會自動縮減範圍。
第3步 接著點擊小工具中間的「相機 +」就能在相簿中選擇想要擺放的照片囉！
第4步 點擊已選擇的照片，可開啟小視窗，使用下方的左右箭頭即可切換同一資料夾中的照片。點擊右上角的選單鈕則可進一步調整「相框」的樣式。
第5步 無論想要一面放很多張照片，或是一面放一張照片都可以隨心所欲的調整。用來放置電子發票的手機載具條碼也可以哦！
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