「照片小部件」在手機桌面製作一面時尚的照片牆（Android）

喜歡用照片來記錄生活的朋友，是否在家裡都擁有一面充滿回憶的照片牆呢？利用照片加上各種美麗的相框，在牆上精心的排列，，

串起那些專屬於自己的珍貴瞬間。而這樣的照片牆，不只可以掛在牆面上，在手機桌面也可以做得到唷！

只要透過像「照片小部件」這類型的 App，就能讓我們在手機桌面打造一面照片牆！它是一款可以將照片擺放在桌面的 Widget 小工具，任何照片都能指定擺放在各個需要的位置，並可自由調整每張照片要顯示的大小範圍，操作相當簡單。

每張照片都會自動加入相框，免費版本有提供 6 種相框設計可選擇，無論你的桌面顏色是深是淺都能找到適合的相框。將照片整理到同一個資料夾中，就能透過左右箭頭輕鬆切換顯示不同的照片，無論是用來展示照片或是將一些常用的條碼（例如手機載具）、課表擺放在桌面方便查看，「照片小部件」都能滿足我們的使用需求唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 照片小部件

照片小部件 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Lai Jia Jing

Lai Jia Jing 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「照片小部件」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 完成安裝後，如果不知道怎麼在桌面新增小工具，可以打開程式查看說明。在桌面空白處長按後，選擇「Widgets」。（注意：每款手機的小工具設置方式可能略有不同）

第2步 找到「照片小部件」後，直接拖背到桌面擺放，顯示的範圍預設為 4×3，但若桌面空間不足，小工具也會自動縮減範圍。

第3步 接著點擊小工具中間的「相機 +」就能在相簿中選擇想要擺放的照片囉！

第4步 點擊已選擇的照片，可開啟小視窗，使用下方的左右箭頭即可切換同一資料夾中的照片。點擊右上角的選單鈕則可進一步調整「相框」的樣式。

第5步 無論想要一面放很多張照片，或是一面放一張照片都可以隨心所欲的調整。用來放置電子發票的手機載具條碼也可以哦！