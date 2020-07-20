Pixel Tab 每次開啟新分頁都能看到一張有趣的像素畫（Google Chrome 擴充套件）
「Pixel Tab」是一款開啟瀏覽器新分頁時，就能看到一張像素風圖畫的瀏覽器擴充套件，包含超過 60 張來自不同藝術家的像素藝術作品，，
除了在新分頁的中心點可看到當下的時間外，在下方還會隨機出現一些英文的勵志名言，右下角有簡單的待辦事項列表可使用，左上角還有 Google 搜尋欄，如果對當前的像素作品感興趣的話，程式也有提供創作者的個人網站或 Twitter 等相關資訊，可方便找到更多創作者的藝術作品哦！喜歡像素風格的朋友，可以參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Pixel Tab
- 軟體版本：1.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：22.76MiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟軟體下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 之後開啟新分頁時，就可以看到各式各樣的像素畫，在中間可看到目前的時間，下方則有勵志名言。
第3步 點擊右下角的「＋」可開啟待辦清單功能，再點擊清單右上角的「＋」即可輸入待辦事項。
第4步 輸入的待辦事項會逐一的列在下方，點擊事項前方的「x」則可刪除事項。
第5步 點擊左上角的「G」可展開 Google 搜尋欄。左下角則有創作者的相關連結。
第6步 點擊中心時間下方的「there」可修改專屬的歡迎詞。
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