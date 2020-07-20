Pixel Tab 每次開啟新分頁都能看到一張有趣的像素畫（Google Chrome 擴充套件）

「Pixel Tab」是一款開啟瀏覽器新分頁時，就能看到一張像素風圖畫的瀏覽器擴充套件，包含超過 60 張來自不同藝術家的像素藝術作品，，

大部份含有動態效果，每張圖畫當中都有許多細節可以欣賞，看起來相當有趣。

除了在新分頁的中心點可看到當下的時間外，在下方還會隨機出現一些英文的勵志名言，右下角有簡單的待辦事項列表可使用，左上角還有 Google 搜尋欄，如果對當前的像素作品感興趣的話，程式也有提供創作者的個人網站或 Twitter 等相關資訊，可方便找到更多創作者的藝術作品哦！喜歡像素風格的朋友，可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pixel Tab

Pixel Tab 軟體版本： 1.0

1.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 22.76MiB

22.76MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟軟體下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 之後開啟新分頁時，就可以看到各式各樣的像素畫，在中間可看到目前的時間，下方則有勵志名言。

第3步 點擊右下角的「＋」可開啟待辦清單功能，再點擊清單右上角的「＋」即可輸入待辦事項。

第4步 輸入的待辦事項會逐一的列在下方，點擊事項前方的「x」則可刪除事項。

第5步 點擊左上角的「G」可展開 Google 搜尋欄。左下角則有創作者的相關連結。

第6步 點擊中心時間下方的「there」可修改專屬的歡迎詞。