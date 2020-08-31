「日語五十音速學」可自動循環播放發音的五十音學習工具（iPhone, iPad）

「日語五十音速學」是一款號稱保證七天內可快速學會五十音的學習工具，其提供完整的五十音圖，並搭配真人發音，除了可點擊播放單音外，也有全五十音的循環播放功能，讓你無時無刻可以彷彿洗腦一般的重覆聽取發音，在不知不覺中就將五十音的所有發音牢記在腦海中！

五十音圖的部份平假名與片假名都有，並區分為清音、濁音與拗音列表，在循環播放時會以單一列表為主在差不多好像可能都記起來之後，就可以進入「測驗」的部份囉！

測驗的內容可以依自己的需求來做設定，例如你可能片假名比較弱，就可以只選擇測驗片假名的部份，還可以進一步選擇要清音、清音加濁音，或是再加上拗音全部一起來。

測驗方式則有兩種可選擇，看是要以文字選發音或是聽發音來選文字，最後再選擇難度，就可以開始測驗了

測驗時，每題都有限制時間，不能想太久，超過秒數該題就算答錯，在所有題目都回答完畢後就會顯示答題的正確率讓你參考如果你正在學習日語五十音的話，可以參考看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 日語五十音速學

日語五十音速學 軟體語言： 日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語

日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語 開發人員： TIEN TA LEE

TIEN TA LEE 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「日語五十音速學」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 開啟程式後就可以看到五十音圖，點擊即可聽發音，點擊左上角的「播放」按鈕則可循環播放在上方可切換顯示平假名、片假名、清音、濁音或拗音

第2步 點擊右上角的「測驗」就可以進入測驗畫面依著螢幕的指示一步步設定需要的測驗內容

第3步 最後選擇難度後，確認無誤就可以按下「開始測驗」

第4步 開始測驗時，每題都有限制答題秒數，在畫面上會以紅色的時間條呈現，在時間條歸零之前需完成答題，超過秒數就算答錯

第5步 全部的題數都回答完畢就會顯示正確率給你參考