Pitch Black 可在滑鼠離開時，自動隱藏網頁內容！（Google Chrome 擴充套件）

這個上班嘛～難免你知道的，會想要摸魚一下，利用一點點時間看看臉書、逛逛購物網站，也不是真的要當薪水小偷，只是休息個幾分鐘，但要是老闆、主管就這麼剛好出巡，經過身邊瞄到你的螢幕，好不容易建立的好形象立刻就黑掉！

此時，就真的會恨不得早點認識「Pitch Black」這個好工具了！它是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，可以在滑鼠離開網頁時，就立即自動隱藏網頁內容，以後當不想被別人看見正在瀏覽的網頁內容時，不需要手忙腳亂的將瀏覽器縮小或關閉，只要快速的將滑鼠移開即可！

啟用功能後，需先重新整理網頁才能套用，還可以調整遮蔽的透明度，要全黑或是保留一點隱約可見的狀態都沒問題當要認真工作時，只要手動關閉遮蔽功能就能恢復一般使用，操作相當的方便。

以後會黑掉的就只有網頁了！ಠ‿↼

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pitch Black

Pitch Black 軟體版本： 1.4

1.4 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 87.94KiB

87.94KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中

使用方法：

第1步 開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝

第2步 在工具列上點開「Pitch Black」的圖示，開啟「Hide Browser Content」下方就會提示需重新整理網頁才能套用

第3步 啟用並重新整理網頁後，當滑鼠移開網頁範圍，就會立即變成一片黑， 比你在老闆心中的印象還黑 ！

第4步 如果不想這麼黑的話，可以在「Brightness」調整透明度唷！不需要遮蔽時，關閉開關即可還原