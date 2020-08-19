Pitch Black 可在滑鼠離開時，自動隱藏網頁內容！（Google Chrome 擴充套件）
這個上班嘛～難免你知道的，會想要摸魚一下，利用一點點時間看看臉書、逛逛購物網站，也不是真的要當薪水小偷，只是休息個幾分鐘，但要是老闆、主管就這麼剛好出巡，經過身邊瞄到你的螢幕，好不容易建立的好形象立刻就黑掉！
此時，就真的會恨不得早點認識「Pitch Black」這個好工具了！它是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，可以在滑鼠離開網頁時，就立即自動隱藏網頁內容，以後當不想被別人看見正在瀏覽的網頁內容時，不需要手忙腳亂的將瀏覽器縮小或關閉，只要快速的將滑鼠移開即可！
啟用功能後，需先重新整理網頁才能套用，還可以調整遮蔽的透明度，要全黑或是保留一點隱約可見的狀態都沒問題當要認真工作時，只要手動關閉遮蔽功能就能恢復一般使用，操作相當的方便。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Pitch Black
- 軟體版本：1.4
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：87.94KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中
使用方法：
第1步 開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝
第2步 在工具列上點開「Pitch Black」的圖示，開啟「Hide Browser Content」下方就會提示需重新整理網頁才能套用
第3步 啟用並重新整理網頁後，當滑鼠移開網頁範圍，就會立即變成一片黑，
比你在老闆心中的印象還黑！
第4步 如果不想這麼黑的話，可以在「Brightness」調整透明度唷！不需要遮蔽時，關閉開關即可還原
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